В Житомирской области нашли мертвым младенца: его мать скрыла беременность от семьи

Женщина убила младенца / Reuters

В Житомирской области женщина попала в больницу с осложнениями после самостоятельных родов.

37-летняя женщина вызвала домой семейного врача. Увидев сильное кровотечение, врач позвонил в скорую. Медики госпитализировали женщину в районную больницу, где она работает специалистом по статистике.

Как выяснилось, полиция, которую вызвали медики, обыскала дом роженицы и нашла там тело младенца, замотанное в одеяло. По предварительным выводам экспертов, ребенок родился живым.

О том, что женщина беременна, в селе никто не знал и не замечал.

"Все село шокировано, все люди, потому что никто этого не ожидал и никто не думал", — говорит жительница с. Большой Браталов Людмила Панчура.

Где младенец, женщина не говорила, поэтому врачи сообщили полицию. Когда следователи обыскали дом, нашли тело ребенка

"В подсобном помещении нашли замотанное в одеяло тело младенца, девочки. По предварительному заключению, ребенок родился живым. Однако затем наступила внезапная смерть", — сообщила пресс-секретарь Нацполиции Житомирской области Алла Ващенко, передает ТСН.

После допроса мужа и мамы роженицы, выяснилось, что о беременности женщины не знали даже они.

"Никто из ее окружения не подтвердил факт беременности, есть предположение, что она ее скрывала", — говорит пресс-секретарь Нацполиции Житомирской области Алла Ващенко.

Родственники женщины из дома не выходят.

"Очень переживает и плачет. Это трагедия в семье и отец очень переживает он там вчера криком кричал", — говорит соседка.

О семье в селе говорят только хорошее. Родители работают, не пьянствуют, воспитывают троих детей, которым 12, 8 и 4 года.

"Я не могу даже представить, она настолько любит своих детей и, что могло произойти. Как мать, она прекрасная мать была, детки чистенькие, накормлены. Саша тоже замечательный отец", - говорят соседи.

Никаких жалоб на безнадзорность детей не было, говорят и в Службе по делам детей. Сейчас здесь ждут выводов следствия.

"Если будет установлено, что мать виновата, мы будем принимать решение в рамках действующего законодательства. У детей есть отец, у детей есть бабушки, дедушки, однозначно дети будут в семье", — говорит начальница Службы по делам детей Любарской ОТГ Леся Ющенко.

В полиции открыли производство. Умер младенец же или мать причинила ему вред, станет ясно после проведения экспертиз. Роженица сейчас в больнице, ее состояние улучшилось. А детей супругов пока забрали к себе бабушки.

Напомним, ранее трагедия произошла в Кременчуге Полтавской области – там в ванной утонул годовалый ребенок. Медики, приехавшие на вызов, лишь констатировали смерть младенца. Горе-мать была пьяна и недосмотрела свое дитя.