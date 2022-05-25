Валькирия для украинцев: экс-депутат из Норвегии рассказала, почему приехала воевать за Украину

Сандра Андерсен Эйра / facebook.com/sandraanderseneira / ua.depositphotos.com

Недавно покорившая сердца украинцев через Сеть 35-летняя Сандра Андерсен Эйра (ранее ‒ депутат Саамского парламента Норвегии), которая воюет на стороне Украины в Интернациональном легионе на посту военного медика, рассказала, что ее толкнуло на такой благородный поступок. Как говорит девушка в интервью порталу НВ, в Норвегии у нее была очень уютная и спокойная жизнь.

"У каждого из нас есть личные причины принять участие в этой войне. Большинство военных решают вернуться в бой, потому что это все, что они знают и чему научены. Для меня все иначе. Это моя первая война. До прошлого года я была чиновником в Норвегии, членом местного парламента, также работала рыболовом и имела собственное дело. То есть у меня дома все было очень безопасно, комфортно и хорошо, но я чувствовала, что вся моя жизнь шла именно к принятию этого решения. Все мои друзья военные, поэтому быть военным медиком — все, чем я хотела заниматься. Я приехала в Украину в начале марта. Мое боевое подразделение было первым, которое дислоцировалось в северные районы Киева и помогало их освобождать. Мы принимали участие в боях около Бучи и Ирпеня, а уже потом пошли воевать на южный фронт страны", ‒ сказала Эйра.

Девушка говорит, что была очень приятно удивлена тем, как к ней относятся ее боевые побратимы-украинцы.

"Украинские бойцы, которых я встречала, были действительно удивительными и относились ко мне, как к королеве. Раньше я слышала, что восточноевропейские ребята относятся к девушкам с уважением, но теперь имела возможность в этом убедиться: несколько дней провела с украинскими военными под бомбежками, и за всю мою жизнь ко мне никогда не относились лучше. Еще помню как было холодно, и они налили мою первую в жизни чашку чая. Я никогда не пила его до приезда в Украину, потому что думала, что мне чай не нравится. Но с удивлением оказалось, что я ошибалась. Даже под звуки бомб украинские бойцы дарили мне шоколадки, конфеты и розы к Международному женскому дню. Естественно, они же и научили меня главным украинским фразам, вроде "Слава Украине! Героям слава!". Они сказали, что эта фраза самая важная, потому что люди вокруг должны знать, что мы свои", ‒ подытожила она.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что составе Иностранного легиона, который сформировался в начале российского вторжения из граждан других государств, женщины тоже есть. Их более двух десятков. Они прибыли из США, Великобритании, Нидерландов, Португалии, Австралии, Венгрии, Израиля, Грузии и других стран.

Также сообщалось о том, что бывший пехотинец Королевского английского полка Си Си Джей Дартон прибыл в Украину, чтобы помочь украинским защитникам с разминированием на линии фронта. У ВСУ не хватает людей для работы в этой области, поэтому Дартон и пришел на помощь. Свою работу он воспринимает как "опасную игру".

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