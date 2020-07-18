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В отпуск под Черный бумер: в Сети показали видео с вечеринки нардепов

Нардепы были явно расслаблены и весело подтанцовывали под популярный хит.

18 июля 2020, 15:46
ночной клуб
Нардепы были явно расслаблены и весело подтанцовывали / nua.in.ua

В Сети опубликовали видеоролик, на котором запечатлен отдых народных депутатов Украины в одном из ночных клубов.

На кадрах, в частности, можно узнать лидера фракции Слуга народа Давида Арахамию (в белой вышиванке), а также угадывается глава партии Слуга народа Александр Корниенко (в костюме без галстука).

Отметим, что нардепы были явно расслаблены, не стеснялись прикладываться к бокалам и весело подтанцовывали под песню Черный бумер.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре в элитном ресторане Репортер собрались на ужин народные депутаты от Слуги народа с нарушением норм карантина. Компанию им составили мажоритарщики.

При этом стол был накрыт на 15 человек внутри помещения, однако закон пока позволяет не более четырех.

Слуга народа нардепи ночной клуб
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