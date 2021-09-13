"Видны пальчики на ножках": в Харькове нашли в кустах выброшенный человеческий эмбрион

Человеческий эмбрион нашли на улице Харькова / pixabay

В Харькове посреди улицы прохожие наткнулись на жуткую находку. В кустах возле обочины на улице Славянская напротив фонтана Южной железной дороги обнаружили эмбрион ребенка.

Как сообщили в Telegram-канале ТРУХА, на этом месте заметили женщину примерно лет 40-45, которая вела себя странно.

"Она якобы сделала себе аборт. Также поблизости с местом, где нашли зародыш, обнаружили вату со следами крови и ампулу от лидокаина", - говорится в сообщении.

Как рассказали в Нацполиции области, женщину у которой случился выкидыш, или она таким образом избавилась от нежелательной беременности, не искали.

"Срок беременности небольшой, а понятие выкидыш под преступление не подпадает", - сообщили в полиции Харьковской области, передает ТСН.

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"Я предполагаю, что она родила на улице, там полноценный ребенок, видно размер и пальчики на ножках, родила мертвого, испугалась и в шоковом состоянии сбежала оттуда", "Это ненормально выбрасывать эмбрион на улицу...", - пишут удивленные пользователи Сети.

Как ранее сообщали, в Ивано-Франковске на помойке случайные прохожие нашли новорожденного мальчика. Всю ночь за его жизнь боролись врачи. Ведь младенец был переохлажден и в очень тяжелом состоянии. А после родов, как выяснилось, прошло каких-то 2 часа.