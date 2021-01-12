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Эксперт рассказал, как украинцев нагло грабят на доставке газа

12 января 2021, 10:38

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко прокомментировал заявление Юрия Витренко о цене на газ для населения.

Витренко
Витренко публично признал, что Украина потребляет российский газ, заявил эксперт / УНИАН

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко публично признал, что Украина потребляет российский, а значит формула "цена на хабе в Европе плюс доставка в Украину" — "преступная и грабительская", заявил глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

"Сегодня, по словам Витренко, цена на газ "Нафтогаза" (которая самая низкая) завышена на 22%! А в феврале станет выше ещё на 15%. Поэтому цена на газ в Украине, как минимум, должна определяться по формуле "цена на хабе в Европе минус доставка в Украину" (что логично, потому что газ идёт из России в Европу", - отметил Скубченко на своей странице в Facebook.

Также эксперт задался вопросом, почему Украина покупает российский газ у посредников в Европе и дороже.

"И возникает логичный вопрос: если газ мы потребляем российский, то почему покупаем его у посредников в Европе и дороже?", - интересуется Скубченко.

В то же время эксперт отметил, что никто не давал права президенту Украины и премьер-министру "продавать нас оптом МВФ".

"Давить надо до полного выполнения наших требований (не только возвращение ПСО на газ, после их отмены с 1 августа), а не требований МВФ! Мы не давали права Зеленскому и Шмыгалю за нашей спиной и втихаря продавать нас оптом МВФ", - подытожил Скубченко.

Отметим, ранее Юрий Витренко представил свой план снижения цен для населения, который он анонсировал на совещании в Офисе президента в понедельник, 11 января.

"Министерство энергетики предложило рассмотреть вариант, когда с 1 февраля цена будет ограничена на газ для "уязвимых" потребителей - на уровне "хаб минус" с добавлением определенной предельной наценки поставщиков, причем цена будет зафиксирована на год. По нашим расчетам, речь идет об уровне цены 5356 грн, то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Для понимания, если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%", - сообщил Витренко.

Цены на газ – о чем сообщалось ранее:

  • 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
  • В Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов.
  • С 1 января в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.
  • Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.
  • Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Юрий Витренко Александр Скубченко цена на газ для населения
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