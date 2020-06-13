Пробного ВНО в Украине не будет – Кабмин отменил

В Украине отменили пробное ВНО / УНИАН

Кабинет министров отменил проведение в Украине пробного ВНО, которое планировалось на 15 и 17 июня.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, 13 июня.

"Было отменено проведение пробного ВНО, которое предполагалось 15 июня этого года", - сказал Степанов.

Отметим, согласно постановлению Кабмина от 12 июня, внесены изменения в постановление № 392 об установлении в Украине карантина.

Они предполагают, что в подпункте 4 пункта 3 постановления, запрещающего посещение учебных заведений, кроме ряда случаев, изъято слово "пробном".

То есть теперь на время карантина запрещено посещение учебных заведений ее соискателями, кроме участия "во внешнем независимом оценивании, государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, вступительных испытаниях, едином вступительном экзамене по иностранному языку, едином профессиональном вступительном испытании, аттестации в форме тестовых экзаменов лицензионных интегрированных экзаменов "КРОК", а также осуществления подтверждения квалификации моряков, проведения подготовки моряков, членов экипажей торговых судов, в том числе тех, которые осуществляют плавание по внутренним водным путям Украины, и проведения подготовки судоводителей малых/маломерных судов".

Добавим, что пробное ВНО в Украине не обязательно. Это платная услуга, которая имела целью дать возможность лучше подготовиться к основной сессии ВНО. Результаты пробного ВНО не учитывались при поступлении в высшие учебные заведения.

Читайте такжеМинобразования определилось с ВНО-2020: названы датыНапомним, ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачов заявил, что в Украине уже вовсю идет подготовка документов о полной отмене ВНО.

"Информация поступила от людей, которых я давно знаю и которым доверяю, хотя пока не подтверждена официально. Менее всего я хотел бы "разгонять панику". Более того, очень надеюсь, что это - лишь слухи, возможно - попытка проверить реакцию общества", - сообщил Горбачов.