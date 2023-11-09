Во Львове мужчина на всю грокомсть включил песни Шатунова и пожалел об этом

В центре Львова местный житель решил поностальгировать по босоногому детству и включил на полную громкость песни ныне покойного и скандально известного своими пророссийскими взглядами поп-певца (и бывшего солиста низкопробной поп-группы "Ласковый май") Юрия Шатунова. Видео инцидента опубликовали в Сети.
На замечания соседей и очевидцев мужчина отреагировал сверхагрессивно, так что на место инцидента пришлось вызывать полицейский патруль. Патрульные предлагали нарушителю добровольно поехать в участок, но тот отказался.
Но фанат Шатунова начал хамить и копам. Так что в итоге его скрутили и задержали.
К слову, в Украине в июне 2022 года Верховная Рада приняла закон о запрете российской музыки в заведениях торговли, общественного питания, сферы услуг и в медиа. Правда, штраф небольшой – до 70 гривен.
Напомним, ранее сообщалось о том, что поп-певец Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет от обширного инфаркта (по другим сведениям - от острой сердечной недостаточности).
У 48-летнего артиста остались жена и двое детей, которые появились на свет и жили в Германии: младшей дочери Эстелле восемь лет, а старшему сыну Дэннису в этом году исполнится 16.
Позднее концертный директор певца Аркадий Кудряшов рассказал о его последних часах перед смертью.
"Мы ужинали вместе, ели раков, пили пиво, как вдруг ему стало плохо. Вызвали неотложку, но в больницу Юру привезли уже мертвого. Все произошло очень быстро", - сказал мужчина.
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