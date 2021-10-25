Во Львове похитили 9-месячную девочку: ребенка нашли через двое суток на Хмельнитчине

Ребенка нашли через 2 дня / Нацполиция

В Хмельницкой области полицейские задержали Юрия Лукача, который похитил во Львове девятимесячную Викторию Нечаеву. Девочка является дочерью его бывшей сожительницы.

Как сообщают в Нацполиции, ребенок пропал 23 октября, а нашли его через 2 дня.

"К счастью, девочка невредима, сейчас ее обследуют медики. К розыску ребенка привлекли полицейских Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областей", - говорится в сообщении.

Полицейские в течение 2 дней разыскали знакомых злоумышленника, изучили записи камер видеонаблюдения, проводили опрос всех, кто мог помочь в поисках ребенка.

25 октября утром полицейский Смотрицкой общины установил местонахождение ребенка и мужчины. Их нашли в селе Смотрич Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

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На место происшествия немедленно прибыли полицейские Львовщины. Злоумышленника удалось задержать. Ребенка планируют отвезти в больницу на обследование.

По факту следователи Львовщины открыли уголовное производство за похищение человека. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Также вскоре суд изберет меру пресечения Юрию Лукачу. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления.

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Как сообщал Главред, в конце августа в квартире на проспекте Правды в Подольском районе случайно нашли останки тела 40-летней уроженки Черкасской области. К совершению преступления причастен ее 35-летний муж.

По данным полиции, во время очередного выяснения отношений мужчина схватил нож и нанес им около 15 ударов в живот и грудь жены. После этого злоумышленник расчленил ее тело и положил фрагменты в морозильную камеру. Еще около недели фигурант жил в этой квартире, но вскоре выехал в город Черкассы.