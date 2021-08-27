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Хранил расчлененную жену в морозилке: в Киеве произошло жуткое убийство

27 августа 2021, 21:57
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Убийце грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Мужчина нанес жертве 15 ударов ножом / НПУ

Ужасная трагедия в Киеве. В квартире на проспекте Правды в Подольском районе случайно нашли останки тела женщины. Родственник владельца дома, который обнаружил эту страшную находку, сразу же позвонил в полицию.

Как сообщает полиция Киева, копы, выехавшие по вызову в пятницу, 27 августа, обнаружили фрагменты тела 40-летней уроженки Черкасской области.

"Полицейские установили, что к совершению преступления причастен ее 35-летний мужчина. Между супругами постоянно возникали ссоры. Во время очередного выяснения отношений мужчина схватил нож и нанес им около 15 ударов в живот и грудь жены. После этого злоумышленник расчленил ее тело и положил фрагменты в морозильную камеру. Еще около недели фигурант жил в этой квартире, но вскоре выехал в город Черкассы", - указано в сообщении.

Правоохранители менее, чем за три часа поймали подозреваемого, который после убийства и побега сидел в доме убитой им же женщины. Выяснилось, что он пытался наложить на себя руки, но копы застали его врасплох и помешали довести дело до конца.

Сведения относительно этой трагедии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Убийце грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве беременная девушка убила свою мать и, опасаясь осуждения близких закопала ее тело прямо во дворе. О пропаже женщины заявила старшая дочь. Когда останки нашли копы - тело уже сильно разложилось.

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