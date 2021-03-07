Вода просто уходит: обнародована карта вододефицита Крыма

В Крыму катастрофическая ситуация с запасами воды / УНИАН

В аннексированном Россией Крыму наблюдается сложная ситуация с запасами воды - реки стремительно обмеливают и пересыхают, а некоторые водохранилища уже пересохли, пишет Крым.Реалии.

Согласно опубликованной карте, Загорское и Симферопольское водохранилища пересохли. А в Партизанском, Чернореченском, Балановском, Тайганском водохранилищах наблюдается критически низкий объем воды.

В целом, на данный момент, около десятка водохранилищ или обмелели, или совсем истощены.

Водный кризис в аннексированном Крыму