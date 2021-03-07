Вода просто уходит: обнародована карта вододефицита Крыма

Согласно опубликованной карте, Загорское и Симферопольское водохранилища пересохли.
В аннексированном Россией Крыму наблюдается сложная ситуация с запасами воды - реки стремительно обмеливают и пересыхают, а некоторые водохранилища уже пересохли, пишет Крым.Реалии.
Согласно опубликованной карте, Загорское и Симферопольское водохранилища пересохли. А в Партизанском, Чернореченском, Балановском, Тайганском водохранилищах наблюдается критически низкий объем воды.
В целом, на данный момент, около десятка водохранилищ или обмелели, или совсем истощены.
Водный кризис в аннексированном Крыму
- Захватившие АР Крым россияне и самопровозглашенные "власти" столкнулись с проблемой кризиса с поставками воды в Крыму.
- В последние годы на полуострове присутствует проблема маловодья. Вследствие этого значительно сократились запасы воды. Местное население вынуждено получать воду по специально установленному графику.
- В октябре у президента Украины Владимира Зеленского заявили, что, по данным ОП по состоянию на осень, в Крыму достаточно воды для местного населения.
- Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников в декабре заявлял, что Украина готова согласиться подавать воду в оккупированный Крым. Это произойдет в том случае, если на полуострове случится гуманитарная катастрофа.
Автор: Екатерина Трохимчук