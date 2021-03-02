"Другого пути нет": оккупанты Крыма идут на отчаянный шаг из-за засухи

Выход с точки зрения гарантированного водоснабжения Республики Крым, 100-процентная гарантия – это только опреснение.
Для того чтобы гарантировать страдающему от засухи Крыма воду, российский "глава полуострова" Сергей Аксенов предлагает опреснять морскую воду, пишет Радио Свобода
"Выход с точки зрения гарантированного водоснабжения Республики Крым, 100-процентная гарантия – это только опреснение. Другого пути нет. В Советском Союзе были не такие глупые геологи, Северо-Крымский канал не было бы необходимости тут рыть, если бы здесь были подземные источники воды", – заявил Аксенов.
По его словам, такой метод безопасный, и его уже используют в Ялтинском регионе.
"Вреда точно никакого нет. Прямых противопоказаний нет. Другое дело – подготовка этой воды. Надо особым образом проводить водоподготовку", – подчеркнул Аксенов.
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Активисты Ялты выступают против строительства в их регионе установки по опреснению морской воды, инициированного российскими властями. Для этого они написали письму Путину с просьбой остановить строительство опреснительного завода.
Водный кризис в аннексированном Крыму
- Захватившие АР Крым россияне и самопровозглашенные "власти" столкнулись с проблемой кризиса с поставками воды в Крыму.
- В последние годы на полуострове присутствует проблема маловодья. Вследствие этого значительно сократились запасы воды. Местное население вынуждено получать воду по специально установленному графику.
- В октябре у президента Украины Владимира Зеленского заявили, что, по данным ОП по состоянию на осень, в Крыму достаточно воды для местного населения.
- Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников в декабре заявлял, что Украина готова согласиться подавать воду в оккупированный Крым. Это произойдет в том случае, если на полуострове случится гуманитарная катастрофа.