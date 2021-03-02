Критическая ситуация в Лозовой: из-за аварии школьники останутся дома

В Лозовой критическая ситуация с водоснабжением

В Харьковской области в Лозовой в связи с серьезной аварией на водопроводе сложилась критическая ситуация с водоснабжением - жителям города не могут обеспечить даже часовую подачу воды, сообщает пресс-служба Лозовского горсовета.

"По состоянию на 2 марта Лозоваяводосервис получает от Харьковводоканала 120 метров кубических воды в час, этого мало даже для почасовой подачи. Чтобы соблюдать график включений, в Лозоваяводосервис должно поступать 250 кубических метров воды в час. В связи с очередным ограничением вечером 2 марта Лозовая останется без воды. Ее будут подвозить в течение дня по отдельному графику", - говорится в сообщении.

Директор КВ Днепр КП Харьковводоканал Максим Панченко сообщил, что 22 февраля после аварии на водопроводе Краснопавловка - Лозовая, город начал получать меньше воды. Работники Харьковводоканала обнаружили порыв и ликвидировали его, однако объем водоснабжения не увеличился. Обследовали 32 километра трубопровода, причину нашли 28 февраля в районе железной дороги за один километр от города.

"Начали сбрасывать воду с одной ветки водопровода и переключать Лозовую на другую. Изношенность одной нитки трубопровода - 97%, другой - более 70%, поэтому возникли новые сложности", - объяснил Панченко.

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Сегодня работники Харьковводоканала должны были добраться до аварийного участка водопровода изнутри, обследовать его и дать примерный прогноз, когда в Лозовой возобновят круглосуточное водоснабжение. На период ремонта будут пытаться обеспечить по крайней мере почасовой график подачи воды.

"Если работники Харьковводоканала вечером 2 марта не смогут увеличить объем воды, которую подают Лозоваяводосервису, то школы города придется переводить на дистанционную форму обучения", - сказал первый заместитель Лозовского городского головы Александр Жидков, добавив, что окончательное решение будет принимать Комиссия по чрезвычайным ситуациям.

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