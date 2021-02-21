Военный эксперт оценил вариант силовой "зачистки" Донбасса ВСУ

Олег Жданов назвал три сценария решения конфликта на Донбассе.
По мнению военного эксперта Олега Жданова, в Украине сегодня существует три сценария решения конфликта на Донбассе.
Среди них - "миротворцы, политическая договоренность и силовой вариант", подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24.
Эксперт уверен, что остальные варианты являются их интерпретацией или комбинированным применением.
"Дальше, я думаю, ситуация (на Донбассе - ред.) существенно не изменится. Сценарий миротворцев отпадает, потому что нет официального признания факта войны. Без этого признания ООН не предоставит миротворцев. Силовой сценарий, как сказал главнокомандующий ВСУ, не рассматривается Вооруженными силами". - напомнил он.
Военный эксперт убежден, что военные должны были подготовить не один вариант освобождения Донбасса силовым путем.
"И хотя бы один представить обществу, чтобы не только общество, но и внешние партнеры были в курсе того, что мы готовы к решению вопроса силовым путем. Остается политический сценарий, но мы здесь не видим существенного изменения позиции сторон", - добавил Жданов.
Ситуация в зоне ООС на Донбассе:
- С начала суток враг пять раз открывал огонь по позициям Объединенных сил, под обстрел попали дома гражданских лиц.Об этом сообщается в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00.
- В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации открыли прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия по украинским позициям недалеко от населенного пункта Пивденное.
- Из минометов 120-го калибра российско-оккупационные войска вели огонь вблизи Новгородского. Здесь под минометный обстрел попали не только позиции Вооруженных сил Украины, но и дома местных жителей. В результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.Также оккупанты вели прицельный огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия недалеко от населенных пунктов Попасная и Екатериновка.
- Боевых потерь среди защитников Украины нет.
- На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь.