Военный эксперт оценил вариант силовой "зачистки" Донбасса ВСУ

Бойцы ВСУ / УНИАН

По мнению военного эксперта Олега Жданова, в Украине сегодня существует три сценария решения конфликта на Донбассе.

Среди них - "миротворцы, политическая договоренность и силовой вариант", подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24.

Эксперт уверен, что остальные варианты являются их интерпретацией или комбинированным применением.

"Дальше, я думаю, ситуация (на Донбассе - ред.) существенно не изменится. Сценарий миротворцев отпадает, потому что нет официального признания факта войны. Без этого признания ООН не предоставит миротворцев. Силовой сценарий, как сказал главнокомандующий ВСУ, не рассматривается Вооруженными силами". - напомнил он.

Военный эксперт убежден, что военные должны были подготовить не один вариант освобождения Донбасса силовым путем.

"И хотя бы один представить обществу, чтобы не только общество, но и внешние партнеры были в курсе того, что мы готовы к решению вопроса силовым путем. Остается политический сценарий, но мы здесь не видим существенного изменения позиции сторон", - добавил Жданов.

Ситуация в зоне ООС на Донбассе: