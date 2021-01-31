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Военный эксперт рассказал, чем опасен Украине захваченный Крым

31 января 2021, 20:07
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По мнению специалиста, угроза для Украины, которая исходит из захваченного РФ Крыма, весьма велика.

Крым
Военный эксперт рассказал, чем опасен Украине захваченный Крым / Минобороны РФ

Украинский военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказал, чем именно захваченный РФ полуостров Крым опасен Украине - в эфире Апостроф TV.

Самусь утверждает, что главная угроза из Крыма идет с точки зрения применения морских сил, авиации и ракет, поскольку в настоящее время там находятся "около 200 крылатых ракет, в том числе c дальностью 2,5 тысячи километров с ядерными боеголовками".

Также эксперт говорит ‒ есть опасность того, что российский флот в любой момент может заблокировать Украине выход в акваторию Черного моря. Из-за чего Украине следует развивать свои военно-морские силы. Самусь также выразил сожаление, что фактически нет корабельного состава ВМС Украины.

"После того, как мы потеряли базы в Крыму, не произошло каких-то радикальных шагов. На самом деле, только сейчас начались какие-либо изменения", — подытожил он.

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Крым новости

  • В четверг, 28 января, в оккупированном Крыму в рамках военных маневров российские военные развернули противокорабельный ракетный комплекс Бастион, который находится на балансе Черноморского флота России. В военных мероприятиях принимают участие 15 единиц техники и около 100 военнослужащих.
  • В ноябре замсекретаря СНБО Сергей Кривонос утверждал, что РФ после захвата крымского полуострова может разместить ядерное оружие в селах Краснокаменка и Балаклава, где со времен Советского Союза находятся специальные объекты, которые предназначены для таких целей. Если россияне разместят там свои ядерные вооружения, опасность может грозить даже Великобритании.
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