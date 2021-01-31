Военный эксперт рассказал, чем опасен Украине захваченный Крым

По мнению специалиста, угроза для Украины, которая исходит из захваченного РФ Крыма, весьма велика.
Украинский военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказал, чем именно захваченный РФ полуостров Крым опасен Украине - в эфире Апостроф TV.
Самусь утверждает, что главная угроза из Крыма идет с точки зрения применения морских сил, авиации и ракет, поскольку в настоящее время там находятся "около 200 крылатых ракет, в том числе c дальностью 2,5 тысячи километров с ядерными боеголовками".
Также эксперт говорит ‒ есть опасность того, что российский флот в любой момент может заблокировать Украине выход в акваторию Черного моря. Из-за чего Украине следует развивать свои военно-морские силы. Самусь также выразил сожаление, что фактически нет корабельного состава ВМС Украины.
"После того, как мы потеряли базы в Крыму, не произошло каких-то радикальных шагов. На самом деле, только сейчас начались какие-либо изменения", — подытожил он.
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Крым новости
- В четверг, 28 января, в оккупированном Крыму в рамках военных маневров российские военные развернули противокорабельный ракетный комплекс Бастион, который находится на балансе Черноморского флота России. В военных мероприятиях принимают участие 15 единиц техники и около 100 военнослужащих.
- В ноябре замсекретаря СНБО Сергей Кривонос утверждал, что РФ после захвата крымского полуострова может разместить ядерное оружие в селах Краснокаменка и Балаклава, где со времен Советского Союза находятся специальные объекты, которые предназначены для таких целей. Если россияне разместят там свои ядерные вооружения, опасность может грозить даже Великобритании.