Военный эксперт рассказал, чем опасен Украине захваченный Крым / Минобороны РФ

Украинский военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказал, чем именно захваченный РФ полуостров Крым опасен Украине - в эфире Апостроф TV.

Самусь утверждает, что главная угроза из Крыма идет с точки зрения применения морских сил, авиации и ракет, поскольку в настоящее время там находятся "около 200 крылатых ракет, в том числе c дальностью 2,5 тысячи километров с ядерными боеголовками".

Также эксперт говорит ‒ есть опасность того, что российский флот в любой момент может заблокировать Украине выход в акваторию Черного моря. Из-за чего Украине следует развивать свои военно-морские силы. Самусь также выразил сожаление, что фактически нет корабельного состава ВМС Украины.

"После того, как мы потеряли базы в Крыму, не произошло каких-то радикальных шагов. На самом деле, только сейчас начались какие-либо изменения", — подытожил он.

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