Маневры вблизи границ Украины: эксперт заявил о новой угрозе из оккупированного Крыма

Украина может столкнуться с угрозой от Военно-морских сил РФ с аннексированного Крыма - эксперт/ Reuters

Российские войска реализуют маневры по проведению масштабных военных учений в аннексированном Крыму. За годы оккупации полуостров стал военно-морской и ракетно-авиационной базой, что создает серьезную угрозу для Украины. Россия может устроить блокаду украинскому государству в Черном море.

Как заявил глава Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире Апостроф TV, на захваченном россиянами полуострове, который уже называют "непотопляемым авианосцем", на границе с Украиной проходят масштабные военные маневры.

По его словам, потенциальная военная угроза может исходить от российских военно-морских сил, а также потенциального применения авиации и ракет.

"Главная угроза из Крыма идет с точки зрения применения морских сил, авиации и ракет, поскольку на оккупированном полуострове сейчас находится около 200 крылатых ракет, в том числе дальностью 2,5 тысячи километров с ядерными боеголовками", - отметил эксперт.Читайте такжеЯдерное оружие в Крыму неизбежно – военный эксперт

Также аналитик добавил, что Россия взяла под полный контроль Черное море и способна закрыть Украине выход к морской акватории. Во избежание возможных проблем следует развивать свои военно-морские силы. Реализация совместных с США, Британией и Турцией программ поможет обновить корабельный состав.

"К сожалению, у нас фактически нет корабельного состава ВМС Украины. После того, как мы потеряли базы в Крыму, не произошло каких-то радикальных шагов. На самом деле, только сейчас начались какие-либо изменения", - подчеркнул Михаил Самусь.

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