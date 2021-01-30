Маневры вблизи границ Украины: эксперт заявил о новой угрозе из оккупированного Крыма

По словам Михаила Самуся, Россия в любой момент может заблокировать Украине выход в Черное море.
Российские войска реализуют маневры по проведению масштабных военных учений в аннексированном Крыму. За годы оккупации полуостров стал военно-морской и ракетно-авиационной базой, что создает серьезную угрозу для Украины. Россия может устроить блокаду украинскому государству в Черном море.
Как заявил глава Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире Апостроф TV, на захваченном россиянами полуострове, который уже называют "непотопляемым авианосцем", на границе с Украиной проходят масштабные военные маневры.
По его словам, потенциальная военная угроза может исходить от российских военно-морских сил, а также потенциального применения авиации и ракет.
"Главная угроза из Крыма идет с точки зрения применения морских сил, авиации и ракет, поскольку на оккупированном полуострове сейчас находится около 200 крылатых ракет, в том числе дальностью 2,5 тысячи километров с ядерными боеголовками", - отметил эксперт.Читайте такжеЯдерное оружие в Крыму неизбежно – военный эксперт
Также аналитик добавил, что Россия взяла под полный контроль Черное море и способна закрыть Украине выход к морской акватории. Во избежание возможных проблем следует развивать свои военно-морские силы. Реализация совместных с США, Британией и Турцией программ поможет обновить корабельный состав.
"К сожалению, у нас фактически нет корабельного состава ВМС Украины. После того, как мы потеряли базы в Крыму, не произошло каких-то радикальных шагов. На самом деле, только сейчас начались какие-либо изменения", - подчеркнул Михаил Самусь.
Крым новости
- В четверг, 28 января, в оккупированном Крыму в рамках военных маневров российские военные развернули противокорабельный ракетный комплекс Бастион, который находится на балансе Черноморского флота России. В военных мероприятиях принимают участие 15 единиц техники и около 100 военнослужащих.
- В ноябре замсекретаря СНБО Сергей Кривонос утверждал, что РФ после захвата крымского полуострова может разместить ядерное оружие в селах Краснокаменка и Балаклава, где со времен Советского Союза находятся специальные объекты, которые предназначены для таких целей. Если россияне разместят там свои ядерные вооружения, опасность может грозить даже Великобритании.
- В декабре министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия пытается установить тотальный контроль над Черноморским бассейном и планирует разместить ядерное оружие на территории аннексированного Крыма. Такие действия несут опасность для Украины, Турции и других европейских государств.