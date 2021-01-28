Оккупанты развернули в Крыму ракетный комплекс Бастион

В тренировочном мероприятии принимают участие 15 единиц техники.
Российские военнослужащие развернули в аннексированном Крыму противокорабельный ракетный комплекс Бастион из состава Черноморского флота РФ, сообщает Минобороны России в четверг, 28 января.
Указано, что после прибытия в назначенный район боевые расчеты развернули комплексы Бастион к боевому применению, а также выполнили подготовку к условной стрельбе.
"Следующим этапом полевого выхода дивизиона Бастион станет проведение совместного учения с экипажем одного из фрегатов Черноморского флота", – говорится в сообщении.
В тренировочном мероприятии принимают участие 15 единиц техники и около 100 российских военнослужащих.
Российская делегация в ПАСЕ – новости
- Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы 25 января оспорила полномочия делегации РФ. Постоянный представитель Верховной Рады в Ассамблее Алексей Гончаренко заявил, что данный вопрос в дальнейшем должен рассматриваться профильными комитетами организации.
- Кроме того, по словам Гончаренко, украинским парламентариям удалось оспорить назначение делегата от России Петра Толстого вице-президентом ПАСЕ.Мониторинговый комитет ПАСЕ 26 января подготовил документ, предусматривающий подтверждение полномочий делегации России. В Ассамблее подвергли критике РФ из-за поправок в Конституцию, ареста Навального и разгона протестов, однако подчеркнули важность продолжения диалога с Москвой.
- В четверг, 28 января, Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации. Резолюцию поддержали 109 делегатов, 37 высказались против.
Автор: Екатерина Трохимчук