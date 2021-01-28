Оккупанты развернули в Крыму ракетный комплекс Бастион

В Крыму развернули ракетный комплекс РФ

Российские военнослужащие развернули в аннексированном Крыму противокорабельный ракетный комплекс Бастион из состава Черноморского флота РФ, сообщает Минобороны России в четверг, 28 января.

Указано, что после прибытия в назначенный район боевые расчеты развернули комплексы Бастион к боевому применению, а также выполнили подготовку к условной стрельбе.

"Следующим этапом полевого выхода дивизиона Бастион станет проведение совместного учения с экипажем одного из фрегатов Черноморского флота", – говорится в сообщении.

В тренировочном мероприятии принимают участие 15 единиц техники и около 100 российских военнослужащих.

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