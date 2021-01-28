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ПАСЕ отвергла предложение Украины насчет делегации России – нардеп

28 января 2021, 11:58

В ПАСЕ подтвердили полномочия российской делегации, сообщил политик.

Украина,Россия
Украина,Россия / УНИАН

Нардеп, член постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблеи Совета Европы Алексей Гончаренко сообщил, что ведомство не поддержало инициированное украинской стороной оспаривание полномочий российской делегации.

ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ – за проголосовали 109 делегатов проголосовали, а против – 37, написал политик в своем канале в Telegram.

По его словам, к сожалению, многие члены Ассамблеи до сих пор пытаются искать призрачный "диалог" с теми, кто его не собирается вести.

"…Но мы это дело так не оставим. Мы вместе с нашими международными друзьями будем оспаривать полномочия российской делегации каждый раз, когда это будет возможно", – добавил народный избранник.

  • Напомним, украинская делегация оспорила полномочия делегации России в ПАСЕ 25 января.
  • В 2014 году в Ассамблее российская делегация была лишена основных полномочий из-за захвата Крыма и поддержки боевиков на части востока Украины.
  • В конце июня 2019-го в ПАСЕ ряд делегаций поддержали возвращение российских представителей, но выдвинули РФ несколько условий, в частности безотлагательно заплатить взносы в бюджет Совета Европы и сотрудничать со следствием по катастрофе малазийского Боинга на Донбассе.
  • После возвращения делегации России в ПАСЕ комитет Верховной Рады VIII созыва по иностранным делам решил приостановить участие украинской стороны в сессии ведомства.
  • Позже Украина снова начала принимать участие в заседаниях Ассамблеи.

ПАСЕ Алексей Гончаренко
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