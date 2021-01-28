ПАСЕ отвергла предложение Украины насчет делегации России – нардеп

Украина,Россия / УНИАН

Нардеп, член постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблеи Совета Европы Алексей Гончаренко сообщил, что ведомство не поддержало инициированное украинской стороной оспаривание полномочий российской делегации.

ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ – за проголосовали 109 делегатов проголосовали, а против – 37, написал политик в своем канале в Telegram.

По его словам, к сожалению, многие члены Ассамблеи до сих пор пытаются искать призрачный "диалог" с теми, кто его не собирается вести.

"…Но мы это дело так не оставим. Мы вместе с нашими международными друзьями будем оспаривать полномочия российской делегации каждый раз, когда это будет возможно", – добавил народный избранник.