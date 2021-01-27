В ПАСЕ сделали заявление о снятии санкций против России: названа причина

В ПАСЕ подвергли критике изменения в Конституцию РФ, которые позволяют не выполнять решения Европейского суда по правам человека.
Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердил документ, предусматривающий подтверждение полномочий делегации России. В ПАСЕ выдвинули ряд обвинений в адрес Москвы, среди которых ситуация с Алексеем Навальным и подавление протестов, однако призвали вернуться к диалогу с российским государством.
Об этом идет речь в документе, подготовленном австрийским депутатом Штефаном Шеннахом и опубликованном на сайте ассамблеи. В нем говорится, что россияне не выполняют перед Советом Европы ряд своих обязательств, вследствие чего ситуация ухудшилась.
Документ подвергает критике изменения в российскую Конституцию, предусматривающие отказ России от выполнения решений Европейского суда по правам человека, влияние парламента на Конституционный суд и ряд мероприятий, направленных на легализацию аннексии Крыма.
Помимо этого, в ПАСЕ осуждают усиление авторитарных тенденций управления государством, а также отсутствие расследования отравления Алексея Навального и подавление протестов.Читайте такжеВ ПАСЕ Украина добилась оспаривания полномочий делегации РФ
Подчеркивается, что несмотря на жесткую позицию ассамблеи по отношению к России, в ПАСЕ выступают с инициативой не применять санкционных механизмов к российской делегации с целью "стремления к диалогу".
Замечания к данному проекту в ПАСЕ могут быть поданы в среду, 27 января. Проголосовать документ планируют 28 января.
Делегация России в ПАСЕ – новости
- Как стало известно 25 января, делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы оспорила полномочия российской делегации. Постоянный представитель Верховной Рады в ПАСЕ Алексей Гончаренко заявил, что данный вопрос должны рассмотреть два комитета ассамблеи – мониторинговый и процедурный.
- Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что если ПАСЕ не подтвердит полномочия российской делегации, россияне откажутся принимать участие в заседаниях ассамблеи.
- По словам Гончаренко, также удалось оспорить избрание вице-президентом ПАСЕ от России Петра Толстого. Вследствие этого состоится тайное голосование за его избрание.