"Развели как лохов": Украина в ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации

Украина оспорила полномочия российской делегации в ПАСЕ / Цензор.нет

В понедельник, 27 января, украинская делегация в ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации по базовым и процедурным причинам, сообщил член украинской делегации, нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко, который ранее "отхватил" в Сети за запрет гаджетов в школах.

"Более 30 делегатов ПАСЕ встали в поддержку этой инициативы и теперь этот вопрос в течение 2 дней будет изучен в Ассамблее, и после этого принято окончательное решение. Небольшая пока, но победа", - сообщил Гончаренко в своем телеграм-канале.

Также Гончаренко добавил, что полномочия российской делегации также были оспорены и по процедурным причинам. Украина с партнерами в ПАСЕ подняла данный вопрос из-за того, что в делегацию РФ входят фигуранты санкционного списка Евросоюза.

Кроме того, оспорено избрание вице-президентом ПАСЕ от России Петра Толстого.

"Теперь оспорено избрание вице-президентом ПАСЕ от России Петра Толстого. Чтобы стать вице-президентом Ассамблеи ему прийдется пройти процедуру тайного голосования. Посмотрим, сколько проголосует за этого верного "путинца"", - отметил Гончаренко.

Отметим, в соцсетях уже пишут, что россиян развели как лохов.

"Несколько представителей ПАСЕ оспорили полномочия делегации РФ на зимней сессии В частности, с такой инициативой выступили делегаты от Литвы и Латвии. Блохи начали кусаться - зима-то теплая!", - пишет некая Ольга.

"Опять карлики прибалтийских территорий затеяли интрижку", - добавил другой пользователь Сети.

"Развели как лохов, заплатили взнос - пошли вон", - пишет некий пользователь Сети.

Читайте такжеВозвращение Украины в ПАСЕ: полномочия российской делегации будут обжалованыНапомним, 16 января Верховная Рада поддержала возвращение Украины в Парламентскую Ассамблею Совета Европы в 2020 году.

За соответствующий №2718 законопроект проголосовало 347 депутатов во реям вечернего пленарного заседания в четверг, 16 января.

В частности, предусмотрено, что Рада поручает постоянной делегации ВР в ПАСЕ подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года.