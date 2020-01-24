"Пусть сперва запретит себе п*здеть": Гончаренко "отхватил" в Сети за запрет гаджетов в школах

Алексей Гончаренко / УНИАН

Алексей Гончаренко нардеп Рады IX созыва из фракции Европейская солидарность (политсилы Петра Порошенко) внес законопроект о запрете использования различных гаджетов учениками в школах.

Соответствующее сообщение народный избранник опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook. Гончаренко твердо убежден, что смартфоны чаще всего отвлекают детей от учебного процесса и препятствуют социализации.

Нардеп отмечает, что смартфоны могут отвлекать детей от учебного процесса и препятствовать социализации и отмет, что запрет на различные гаджеты для школьников уже апробирован во Франции, Греции и некоторых штатах США.

Инициативу Гончаренко пользователи украинского сегмента социальной сети Facebook оценили крайне скептически.

"Надо смартфон в Раде запретить. Во благо самих же депутатов-долбо*бов", "Лучше пусть з\п за счет государства поднимут учителям, а не за счет поборов с родителей", "Пусть этот олень запреты на смартфоны в Раде предложит!", "Пускай сперва запретит себе п*здеть"! Потом будет хрюкать", "Гончаренко, запретите сначала в ВР - противно смотреть как все спят и в мобилках сидят", - не особо подбирали слова они.

Напомним, ранее Алексей Гончаренко объявил о создании депутатской группы по возвращению Кубани из-под управления России. Известный политолог Юрий Романенко оценил такую инициативу емкой фразой: "Падаем на дно, а оттуда стучат".