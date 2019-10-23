"Падаем на дно, а оттуда стучат": политолог оценил инициативу Гончаренко по возвращению Кубани

Алексей Гончаренко / УНИАН

Политолог Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего, во время чата на Главреде прокомментировал недавнюю инициативу Алексея Гончаренко (нардепа от партии Петра Порошенко Европейская солидарность), создавшего депутатскую группу по возвращению Кубани.

"Это – идиотизм. Таким пиаром и идиотизмом проникнута вся наша политическая система. Ведь здесь не важна суть, не важно, что будет делаться в этом направлении. Здесь главное – закинуть какую-то "обертку", которую съедят журналисты и будут обсасывать пару-тройку дней. А когда все об этом забудут, вбросят какую-то новую тему, например, про возврат польского города Хелма или белорусского Пинска. Что-то подобное придумают – и будет новый срач", – считает он .

По словам Романенко, депутат Гончаренко известен своими политическими эскападами с явным привкусом юмора балаганного пошиба.

"Кто такой Алексей Гончаренко? Чем он прославился? Тем, что надевал костюм клоуна? Это – шут. Ему место – в "Лиге смеха". У нас просто произошло неполное замещение депутатов из парламента "Лигой смеха", и наоборот, поэтому есть такие эксцессы. Люди до сих пор не переориентировались. Особого вреда от этого объединения не будет. Россияне будут использовать в своей пропаганде и такие вещи, 250 других вещей, независимо от того, что будет говорить Гончаренко. Потому что у самих россиян богатая фантазия, и им не нужен Гончаренко для того, чтобы придумать какую-то чушь, с помощью которой они будут троллить нас и пытаться создавать нам проблемы. Поэтому нет смысла думать об этом", - утверждает он.

Читайте такжеИгорь Романенко: Россия будет рушиться, но Запад сделает все для ее сохраненияПо его мнению, Украина и ее репутация как страны находится на крайне низком уровне и ситуация регулярно ухудшается.

"Украина сейчас – настолько токсичное государство. В нашем падении до дна нет пределов, потому что каждый раз, как мы падаем на дно, оттуда кто-то стучит – и мы пробиваем очередное дно. И так мы в своей экосистеме, нам уютно. Наша миссия в том, чтобы показывать всему миру, как не нужно жить. И мы в этом очень успешны. То есть, существуют успешные государства (например, Израиль или Сингапур), которые показывают всем пример, как нужно жить. А Украина пока что живет так, чтобы показывать всем, как не нужно жить. И все это так органично, мы так хорошо себя в этом чувствуем, что мы можем просто наслаждаться этой функцией и не придумывать разных глупостей, что мы можем повторить чей-то успешный опыт. Я думаю, что уже не можем", - подвел эксперт.

Напомним, ранее Юрий Романенко рассказал, почему упал рейтинг Зеленского и спрогнозировал, что украинского президента ожидает дальше. До этого политолог поведал, почему из-за предвыборной войны Дональда Трампа и Джо Байдена сильнее всех пострадает Украина.

