  1. Главная
  3. Мнения

Из-за войны Трампа и Байдена больше всех пострадает Украина

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

11 октября 2019, 07:21

Удивительные приключения украинских токсичных мышей в лавке с дерущимися американскими слонами.

Трамп
Трамп / Фото Getty images

"Украинский скандал" в США продолжает неумолимо разрастаться, засасывая все новых и новых фигурантов. Уже четко видны первые пострадавшие. Под большим вопросом карьера экс-спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера. Закончилась карьера бывшего посла США в Мэри Йованович. Однако, самым главным следствием скандала является резкое ослабление позиций ключевого оппонента Дональда Трампа - демократа Джо Байдена.

Трамп повалил Байдена на землю и безжалостно добивает, вновь и вновь нанося удары в самое больное место – украинский кейс Burisma. На фоне скандала рейтинг Байдена среди представителей Демократической партии опустился до 26,2%, тогда как в мае его показатели достигали 41,4%.

Трамп не придумал ничего нового, он методично вдалбливает избирателю три основных месседжа: Украина, коррупция, Байден. В одном из последних Twitter Трамп сообщил, что "выброшенный из армии" Хантер Байден получал ежемесячно доход в $100 тыс. в украинской газовой компании Burisma, "не имея опыта работы в энергетике". Сам по себе факт работы в частной компании даже с такой зарплатой ничем не примечателен. Формально сын Байдена не нарушал законы и частная компания имеет право платит ему какую-угодно зарплату, но здесь важен контекст. А он стал очень токсичным.

Читайте такжеТрамп против Байдена: что будет с УкраинойУкраина в этой грязноватой политической бойне с определенного времени используют как статиста. Но нам еще предстоит получить свою порцию помоев, версия Трампа о нечистоплотности и продажности семьи Байденов должна подкрепляться картинкой о насквозь коррумпированной Украине, населенной "ужасными людьми". Этот тезис Трампа появился с легкой руки Курта Волкера, который пересказал слова Трампа в одном из разговоров.

Эта картинка, как не парадоксально, выгодна и демократам, чтобы показать, что негатив в отношении Байденов рожден продажными украинскими высшими чиновниками, которые таким образом хотели "прислужить" Трампу.

Для создания картинки "продажной Украины" американским СМИ не придется напрягать фантазию, гиперболизировать, подбирать примеры. Им будет достаточно перебрать по косточкам одного из драйверов байденовского скандала - экс-генпрокурора Юрия Луценко и некоторых членов его команды. Чем они собственно уже и начали заниматься.

Читайте такжеЧто грозит Зеленскому и Украине после ухода Курта ВолкераВ своей последней статье, посвященной Украине, Нью-Йорк Таймс во много посвятил фигуре Луценко, который стремился наладить связи с ближайшим окружением Трампа, обещая дать ценную информацию на Байдена. Команда Трампа, в частности его личный адвокат Рудольф Джулиани, видели в Украине потенциальный источник информации, которая могла бы быть выгодна Трампу и навредить его оппонентам. Фактически, как утверждают американские журналисты, Луценко рассчитывал, что Джулиани сможет сохранить его на должности генпрокурора, а он что-то придумает на Байдена.

Однако, Луценко не сохранили, и теперь он считает себя ничем не обязанным Джулиани и Трампу. И говорит журналистам о том, что изначально пояснял Джулиани, что у него ничего нет на Байдена, но "мэр иногда увлекается". В ответ Луценко получил публичную оплеуху от Джулиани и обвинение во лжи.

Луценко и в самом деле лукавит! Дело в том, что марте этого года экс-генпрокурор в интервью The Hill действительно намекал, что увольнение бывшего генпрокурора Виктора Шокина связано с делом компании Burisma, где в совете директоров с 2015 года работает сын Джо Байдена — Хантер. По его словам, после событий 2014 года Генпрокуратура начала расследовать возможные уголовные нарушения Злочевского, в том числе компании Burisma. В последние дни работы Шокина, рассказывал Луценко, одно из трех дел ГПУ относительно Burisma "в самый горячий момент" передали в Национальное антикоррупционное бюро. Но в НАБУ, которое с первых дней существования получало поддержку посольства США, дело закрыли. То есть Луценко очень четко давал понять, что при наличии политической воли и сохранении его на посту дело компании Burisma можно довести до конца, чтобы понять – знали или нет члены правления компании, что выплаченные им 17 миллионов долларов имеют "сомнительное происхождение".

Теперь же Луценко заявляет, что Джулиани погорячился! Для Украины подобные политические приступы амнезии норма – здесь принято считать аудиторию аквариумными рыбками с короткой памятью. Но на Западе за такие вещи тебе надолго могут прикрепить клеймо лжеца и конъюнктурщика. Что собственно с Луценко и происходит.

Читайте такжеУкраина превратилась в чемодан без ручки: главные выводы из поездки Зеленского в СШАВ Нью-Йорк Таймс, впрочем, не обратили внимание, что Луценко пытаясь торговаться с Джулиани, работал не один. Вслед за Луценко интервью The Hill в апреле этого года дал заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик. Он выдал абсолютно сенсационные вещи: якобы близкие к Януковичу предприниматели выводили из Украины средства через фонды с использованием операций по отмыванию денег. "Мы располагаем информацией о том, что к этим платежам была привлечена американская компания, связанная с одним или несколькими видными представителями Демократической партии США", - сказал украинский прокурор. Передать информацию американским властям якобы мешала посол Мари Йованович.

И после этого Луценко хочет сказать, что Джулиани что-то не то почудилось?

В этом плане Владимир Зеленский сейчас взял правильную линию. Сегодня на пресс-конференции президент Украины достаточно четко заявил, что не намерен делать заявления и действия, которые можно будет трактовать как вмешательство в американские выборы. Это единственно верная линия, чтобы уйти от картины, что властный Олимп Украины населен "политическими животными", готовыми спекулировать, торговать и менять позицию на прямо противоположную, если это можно будет использовать к своей выгоде.

США Дональд Трамп Юрий Луценко Виктор Шокин Юрий Романенко Джозеф Байден Украина Хантер Байден
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:31
Возобновление авиасообщения с РФ: Зеленский назвал условия
07:21
Из-за войны Трампа и Байдена больше всех пострадает Украина мнение
07:13
"Усиленная дивизия": полковник рассказал о форпосте России возле Украины
06:54
У Зеленского определились с кандидатурой на пост посла Украины в США
06:51
Почему Европа разлюбила Украину мнение
06:39
Ученые перечислили продукты для здоровой работы почек
06:13
"Провальные советы": эксперт оценил вред от сотрудничества Украины с МВФ
05:45
Черный цвет в одежде: кому идет и как носить – советы стилиста Фото
05:23
Покрова 2019: что делать, чтоб замуж удачно выйти и обряд на деньги
04:49
С Днем девчонок 2019 – прикольные поздравления и красивые открытки Фото
04:11
Астролог назвала "черные дни" октября 2019
04:07
"Ах*енная, наша королева": Надя Дорофеева взбудоражила пикантными фото Фото
03:52
Сказки со смазкой: как выбрать лучший лубрикант для анального секса
03:23
Две сигареты или две пачки в день: ученые выяснили, что более вредно
03:01
"Мамочка что надо": жена Ступки засветила грудь в белье для взрослых игр
02:45
Общее дело: топ-5 правил хорошего и качественного группового секса
02:36
Кардиологи озвучили новые нормы артериального давления
02:18
Сумки-насекомые: Японию покорил новый модный тренд Фото
01:51
Порнозвезда раззадорила фантазию поклонников пошлыми и похабными фото Фото
01:30
Доллар по 40 гривен: опубликован тревожный прогноз до конца года Видео
01:14
"Упертый парень": политолог оценил 14-часовой пресс-марафон Зеленского Видео
00:53
Средь бела дня: в Киеве водитель маршрутки "вляпался" в "мокрый" скандал Видео
00:17
После полуночи завершился 14-часовой пресс-марафон Зеленского Видео
00:01
11 октября – День девочек 2019 и яйца: почему нельзя выходить из дому Видео
10 октября, четверг
23:58
"Пытаются о чем-то договориться": Гончарук озвучил рабочие планы
23:31
Пристайко озвучил сроки возвращения захваченных Россией кораблей
23:25
Танці з зірками 2019: Григорий Чапкис возвращается на легендарное шоу
22:58
В России умерла вдова легендарного актера Папанова
22:33
Сыр, хлеб, вино: Зеленский не вспомнил стоимость молока Видео
22:09
Гороскоп на завтра: изменение образа и соблазны
21:56
"Докажите, покажите": Зеленский рассказал об условии увольнения Богдана
21:44
На Кубе избран новый президент
21:42
В НАТО рассказали, планируют ли разворачивать в Европе ракетные системы
21:29
Зеленский прокомментировал критику Меркель в разговоре с Трампом Видео
21:03
Крайне удивлен: Хаднке оценил свою Нобелевскую премию по литературе
20:49
Продать, чтобы возродить
20:31
Пресс-марафон Зеленского стал мировым рекордсменом Видео
20:30
Смотрящая вдаль 2019: что было в 7 и 8 сериях сериала Видео
20:00
Вода в Крым, Украина и США, разговоры с Путиным: ключевые тезисы пресс-марафона президента Зеленского Видео
20:00
Лунный календарь дел на 11 октября 2019: как привлечь деньги в кошелек
19:42
Сутки не кормили: в Крыму арестовали проукраинского активиста Приходько Видео
19:19
Новый инвестиционный скандал: АМК пытается оштрафовать инвесторов на 6,5 млрд грн
19:17
"Попытки саботировать": в Кремле выдвинули Украине новое условие
18:49
Трамп отреагировал на пресс-марафон Зеленского Видео
18:47
"Мою жену записали": Зеленский высказался о Миротворце Видео
18:16
Политолог обвинил украинских военных в спекуляции статусом ветеранов Видео
18:13
"Ни один волос не упадет": Габышев снова пойдет в Москву Путина изгонять Видео
17:44
Зеленский категорично заявил о поставках воды в Крым Видео
17:43
Зеленский назвал единственное отличие Донбасса от Приднестровья Видео
17:42
Викинги 6 сезон: дата выхода, актеры и официальный трейлер Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять