Из-за войны Трампа и Байдена больше всех пострадает Украина

Трамп / Фото Getty images

"Украинский скандал" в США продолжает неумолимо разрастаться, засасывая все новых и новых фигурантов. Уже четко видны первые пострадавшие. Под большим вопросом карьера экс-спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера. Закончилась карьера бывшего посла США в Мэри Йованович. Однако, самым главным следствием скандала является резкое ослабление позиций ключевого оппонента Дональда Трампа - демократа Джо Байдена.

Трамп повалил Байдена на землю и безжалостно добивает, вновь и вновь нанося удары в самое больное место – украинский кейс Burisma. На фоне скандала рейтинг Байдена среди представителей Демократической партии опустился до 26,2%, тогда как в мае его показатели достигали 41,4%.

Трамп не придумал ничего нового, он методично вдалбливает избирателю три основных месседжа: Украина, коррупция, Байден. В одном из последних Twitter Трамп сообщил, что "выброшенный из армии" Хантер Байден получал ежемесячно доход в $100 тыс. в украинской газовой компании Burisma, "не имея опыта работы в энергетике". Сам по себе факт работы в частной компании даже с такой зарплатой ничем не примечателен. Формально сын Байдена не нарушал законы и частная компания имеет право платит ему какую-угодно зарплату, но здесь важен контекст. А он стал очень токсичным.

Читайте такжеТрамп против Байдена: что будет с УкраинойУкраина в этой грязноватой политической бойне с определенного времени используют как статиста. Но нам еще предстоит получить свою порцию помоев, версия Трампа о нечистоплотности и продажности семьи Байденов должна подкрепляться картинкой о насквозь коррумпированной Украине, населенной "ужасными людьми". Этот тезис Трампа появился с легкой руки Курта Волкера, который пересказал слова Трампа в одном из разговоров.

Эта картинка, как не парадоксально, выгодна и демократам, чтобы показать, что негатив в отношении Байденов рожден продажными украинскими высшими чиновниками, которые таким образом хотели "прислужить" Трампу.

Для создания картинки "продажной Украины" американским СМИ не придется напрягать фантазию, гиперболизировать, подбирать примеры. Им будет достаточно перебрать по косточкам одного из драйверов байденовского скандала - экс-генпрокурора Юрия Луценко и некоторых членов его команды. Чем они собственно уже и начали заниматься.

Читайте такжеЧто грозит Зеленскому и Украине после ухода Курта ВолкераВ своей последней статье, посвященной Украине, Нью-Йорк Таймс во много посвятил фигуре Луценко, который стремился наладить связи с ближайшим окружением Трампа, обещая дать ценную информацию на Байдена. Команда Трампа, в частности его личный адвокат Рудольф Джулиани, видели в Украине потенциальный источник информации, которая могла бы быть выгодна Трампу и навредить его оппонентам. Фактически, как утверждают американские журналисты, Луценко рассчитывал, что Джулиани сможет сохранить его на должности генпрокурора, а он что-то придумает на Байдена.

Однако, Луценко не сохранили, и теперь он считает себя ничем не обязанным Джулиани и Трампу. И говорит журналистам о том, что изначально пояснял Джулиани, что у него ничего нет на Байдена, но "мэр иногда увлекается". В ответ Луценко получил публичную оплеуху от Джулиани и обвинение во лжи.

Луценко и в самом деле лукавит! Дело в том, что марте этого года экс-генпрокурор в интервью The Hill действительно намекал, что увольнение бывшего генпрокурора Виктора Шокина связано с делом компании Burisma, где в совете директоров с 2015 года работает сын Джо Байдена — Хантер. По его словам, после событий 2014 года Генпрокуратура начала расследовать возможные уголовные нарушения Злочевского, в том числе компании Burisma. В последние дни работы Шокина, рассказывал Луценко, одно из трех дел ГПУ относительно Burisma "в самый горячий момент" передали в Национальное антикоррупционное бюро. Но в НАБУ, которое с первых дней существования получало поддержку посольства США, дело закрыли. То есть Луценко очень четко давал понять, что при наличии политической воли и сохранении его на посту дело компании Burisma можно довести до конца, чтобы понять – знали или нет члены правления компании, что выплаченные им 17 миллионов долларов имеют "сомнительное происхождение".

Теперь же Луценко заявляет, что Джулиани погорячился! Для Украины подобные политические приступы амнезии норма – здесь принято считать аудиторию аквариумными рыбками с короткой памятью. Но на Западе за такие вещи тебе надолго могут прикрепить клеймо лжеца и конъюнктурщика. Что собственно с Луценко и происходит.

Читайте такжеУкраина превратилась в чемодан без ручки: главные выводы из поездки Зеленского в СШАВ Нью-Йорк Таймс, впрочем, не обратили внимание, что Луценко пытаясь торговаться с Джулиани, работал не один. Вслед за Луценко интервью The Hill в апреле этого года дал заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик. Он выдал абсолютно сенсационные вещи: якобы близкие к Януковичу предприниматели выводили из Украины средства через фонды с использованием операций по отмыванию денег. "Мы располагаем информацией о том, что к этим платежам была привлечена американская компания, связанная с одним или несколькими видными представителями Демократической партии США", - сказал украинский прокурор. Передать информацию американским властям якобы мешала посол Мари Йованович.

И после этого Луценко хочет сказать, что Джулиани что-то не то почудилось?

В этом плане Владимир Зеленский сейчас взял правильную линию. Сегодня на пресс-конференции президент Украины достаточно четко заявил, что не намерен делать заявления и действия, которые можно будет трактовать как вмешательство в американские выборы. Это единственно верная линия, чтобы уйти от картины, что властный Олимп Украины населен "политическими животными", готовыми спекулировать, торговать и менять позицию на прямо противоположную, если это можно будет использовать к своей выгоде.