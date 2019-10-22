"Ударил в штангу": почему упал рейтинг Зеленского, и что будет дальше

Владимир Зеленский "ударил в штангу" и зашевелился / офис президента Украины

Свежий опрос КМИС показал, что Владимир Зеленский и его команда впервые после прихода к власти начали терять поддержку украинцев. На это повлияло несколько факторов.

Первый – история с формулой Штайнмайера. Второй – политика в отношении ФОПов, а также неудачные экономические законы, которые Верховная Рада напринимала уже и продолжает принимать. Третий – первые скандалы вокруг отдельных представителей Слуги народа, в том числе и сам Зеленский начал "бить в штангу".

В принципе, снижение поддержки власти обществом – это естественный процесс. К тому же, сейчас пока еще преждевременно говорить о том, что случился обвал рейтингов.

Читайте такжеМиф о рейтинге Зеленского, или Как слон похудел на 10 килограммОднако тенденция очевидна: когда команда Зеленского сконцентрировала власть в своих руках после парламентских выборов, у нее исчезла возможность петлять. А принятие ею тех или иных решений вступает в конфликт интересов с определенными социальными группами, например, с теми же ФОПами. А это, соответственно, порождает ответную реакцию.И, поскольку у самого Зеленского и его команды получился провал коммуникации с обществом, они начали терять положительное отношение общества к себе.

Поможет ли исправить ситуацию задержание Гладковского и Пашинского? Это зависит от того, сумеет ли команда Зеленского довести эти дела до конца. Мы прекрасно помним, как задерживали Насирова и много кого еще, но – где они сейчас? Потому тот факт, что сейчас кого-то задержали, еще ничего не значит. Ефремов просидел в СИЗО почти пять лет, но вышел на свободу, так и не будучи осужденным. Вынесение обвинительных приговоров и посадки пока что "вилами по воде писаны".

Тем более, Пашинского тянут не за его серьезные дела, а за какую-то мутную историю, скорее, криминальную, а не имеющую государственную важность. А именно то, что творили Пашинский и компания в "Укроборонпроме", да и вообще, с бюджетными потоками, заслуживает тщательного расследования и наибольшего наказания. То же касается и Гладковского. А пока что эти задержания содержат в себе, скорее, пиар-составляющую.

Читайте такжеЗеленский на пороге грандиозной катастрофыЕще перед президентскими выборами я говорил, что у Зеленского будет лишь один ключевой ресурс быстрых успехов – это справедливость. Посадки отъявленных злодеев, которых накопилось немало за времена Януковича, Ющенко и Порошенко, да и при самом Зеленском уже начинают развиваться разные схемы – это единственное, что можно сделать быстро, когда у тебя в руках есть вся полнота власти. У Зеленского вся полнота власти есть, поэтому грех этим не воспользоваться.

Похоже, после того, как команда Зеленского "ударила в штангу", она зашевелилась, что мы и видим на примере Пашинского, Гладковского и других из этой оперы.

Посмотрим, как будут работать суды. Ведь они, как и раньше, легко покупаются. Да и вся правоохранительная система работает из рук вон плохо. Так что принципиально пока что ничего не изменилось.