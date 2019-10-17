Печерский мечтатель: нардеп Гончаренко основал в Раде группу за "возвращение" Кубани

Алексей Гончаренко / УНИАН

В парламенте 13 нардепов IX созыва создали межфракционное депутатское объединение "Кубань", которое займется возвращением в культурное поле украинских этнических территорий.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице в социальной сети Facebook депутат из фракции ЕС Алексей Гончаренко.

"Вместе с коллегами депутатами создали межфракционное депутатское объединение "Кубань"… Наша задача разработка политики по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находиться под нашим вниманием", - проинформировал депутат.

Согласно имеющимся документам, в состав "Кубани" вошли, кроме Гончаренко, нардепы Артур Герасимов, Николай Величкович, Владимир Арьев, Игорь Гузь, Андрей Парубий, София Федина, Артем Чийгоз, Соломия Бобровская, Юлия Клименко, Анатолий Урбанский, Олег Синютка, Оксана Савчук.

Напомним, ранее нардеп Алексей Гончаренко в ПАСЕ отчеканил на все корки российского делегата. До этого он устроил драку с политиком Евгением Червоненко в прямом телеэфире.