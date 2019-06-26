"Будешь в Гааге, подонок": Нардеп Гончаренко в ПАСЕ отчеканил на все корки российского делегата

Алексей Гончаренко / УНИАН

Нардеп из фракции БПП Алексей Гончаренко устроил публичную свару с руководителей российской делегации Павлом Толстым в кулуарах ПАСЕ, которая в среду, 26 июня, приняла решение возвратить РФ все права в Ассамблее.

Соответствующий видеоролик был опубликован в Сети. Гончаренко давал интервью российским журналистам, в котором громогласно возмущался решением ПАСЕ вернуть обратно делегацию Россию и снять с нее санкции.

"Тем, кто сегодня голосовал, будет стыдно. Они будут стоять и плакать, как такое допустили. Потому что вы без крови не можете. У вас такой президент. Он хочет проливать кровь, он хочет убивать! Вы знаете, что он убивает наших детей?", – негодовал нардеп.

Читайте такжеГончаренко подал в ПАСЕ шуточный проект резолюции о химзащите для депутатовВ этот момент решил вмешаться Толстой и постарался "успокоить" Гончаренко.

"Все будет хорошо. Теперь все хорошо с тобой. Успокойся", – начал твердить он.

Гончаренко, однако, отреагировал прямо противоположно.

"Твою протянутую руку, руку негодяя мы знаем. В ней газ "Новичок", и шпиль Солсбери, и ракеты "Бук", и все остальное", – ответил ему Гончаренко.

Толстой начал утверждать – "все будет хорошо и решится за круглым столом".

"Какой круглый стол? Ты будешь сидеть на скамье подсудимых вместе с Путиным. Беги отсюда, позор тебе. Будешь бежать, добежишь до Гааги! Ты будешь в Гааге, негодяй и подонок! Вместе с Путиным!", – закончил Гончаренко свой негодующий спич.

Напомним, ранее в октябре 2018-го, Алексей Гончаренко устраивал перформанс и надел зеленые перчатки, готовясь к возвращению делегации России. Однако на этом он не остановился и там же, в кулуарах ПАСЕ подарил российской телепропагандистке Ольге Скабеевой туалетную бумагу с изображением Владимира Путина.

