Возвращение Украины в ПАСЕ: нардепы приняли важное решение

Нардепы приняли решение о возвращение в ПАСЕ. За соответствующий №2718 законопроект проголосовало 347 депутатов.
Рада поддержала возвращение Украины в Парламентскую Ассамблею Совета Европы в 2020 году.
За соответствующий №2718 законопроект проголосовало 347 депутатов во реям вечернего пленарного заседания в четверг, 16 января.
В частности, предусмотрено, что Рада поручает постоянной делегации ВР в ПАСЕ подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года.
В постановлении подчеркивается, что целью участия украинской делегации в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики России, доведение объективной информации о противоправных деяниях РФ на оккупированных территориях нашей страны и усилия Украины для прекращения вооруженной агрессии со стороны страны-члена СЕ и преодоление ее последствий, а также недопущение использования трибуны ПАСЕ для распространения ложных нарративов о ситуации в Украине.
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"Верховная рада ... призывает страны-члены СЕ усилить усилия по побуждению российской стороны к выполнению ее международных обязательств как члена Совета Европы, в том числе принятых Ассамблеей резолюций и рекомендаций, с целью восстановления уважения со стороны Российской Федерации к принципам международного права, включая территориальную целостность и нерушимость границ в Европе", - указано в документе.
Ранее нардеп Алексей Гончарекно заявил, что Украина возвращается в ПАСЕ и примет участие в январской сессии.
Также Главред писал, что Украину ждет на международной арене в 2020 году.