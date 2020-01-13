Украина возвращается в ПАСЕ и примет участие в январской сессии - Гончаренко

Украина возвращается в ПАСЕ / Цензор.нет

Украина намерена восстановить участие в ПАСЕ, заявил народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко, который ранее поскандалил со "слугой народа" из-за агрессии России.

По словам Гончаренко, Верховная Рада примет соответствующее постановление на заседании комитета по международным делам ВРУ в понедельник, 13 января, и, якобы, украинские делегаты примут участие в работе на ближайшей сессии ПАСЕ в Страсбурге 27 января.

"Молния! На этой неделе Верховная Рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам ВР. Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге", - сказано в сообщении Гончаренко в Фейсбуке.

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