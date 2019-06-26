Почему Россию вернули в ПАСЕ и при чем тут Зеленский

По словам Яременко, возвращение российской делегации в ПАСЕ, безусловно, неприятно для Украины, но в практическом смысле это ничего не изменит для нашей страны / Bigmir.net

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в результате чего к работе в ПАСЕ теперь сможет вернуться российская делегация, причем без ограничения права голоса. Российская делегация лишилась полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

Безусловно, то, что Европа позволила России вернуться к работе в ПАСЕ, неприятно для Украины, ведь санкции против РФ вводились как раз из-за ее нападения на нашу страну.

Однако в практическом смысле это ничего не изменит для Украины. Ведь существуют и другие резолюции этой организации, осуждающие действия России, и они останутся. Более того, даже вернувшись в ПАСЕ, Москва не сможет препятствовать появлению новых подобных резолюций.

Читайте такжеРоссия снова в ПАСЕ: кто виноват и зачем это ПутинуК тому же, агрессия по сути никак не связана с позицией Совета Европы, потому война в Украине как физическое явление, к сожалению, будет продолжаться, независимо от того, что будет происходить в ПАСЕ.

Как быть Украине теперь? Прежде всего, следует отметить, что некоторые украинские парламентарии были счастливы и "били себя кулаком в грудь", ликуя, что мы побеждаем, пока в Совете Европы все шло так, как было нужно и как нам хотелось. Хотя специалистам было совершенно понятно, что так не будет продолжаться вечно, потому что действующий режим санкций – квелый, и он давался отнюдь не благодаря усилиям украинской дипломатии. Было совершенно понятно, что рано или поздно в этой работе начнутся сбои.

Теперь же, когда возвращение российской делегации в ПАСЕ стало фактом, те, кто совсем недавно утверждал, что санкции против России в этой организации сохранялись благодаря усилиям украинской делегации, внезапно начали сетовать, что кто-то что-то не то делал, а потому не смог помешать возвращения России в ПАСЕ.

Кроме того, в результате такой риторики, звучащей с украинской стороны, мы входим в клинч, пусть и словесный, с Европой. Ведь, на самом деле, Совет Европы не изменил свою позицию. Он по-прежнему не признает аннексию Крыма, осуждает российскую агрессию и вводит санкции против России. Однако от разных представителей Украины часто звучит весьма однобокая позиция, а именно – осуждение и попытки сделать виноватыми в случившемся европейские страны.

На мой взгляд, это совершенно неправильная линия поведения. Такая позиция украинских политиков не менее ошибочна и вредна, нежели само возвращение российской делегации в Совет Европы. Подобных заявлений однозначно следует избегать.

Читайте такжеХолодный душ, или Главный вывод для Украины после возвращения РФ в ПАСЕПотому, по моему мнению, украинская реакция на решение ПАСЕ – очень непрофессиональная.

Безусловно, Россия воспримет эту поблажку со стороны Парламентской ассамблеи как сигнал о том, что теперь ей все разрешено. Россию это, бесспорно, вдохновит с еще большим рвением взяться за ту работу по размыванию и уничтожению режима санкций против себя, которую она и так активно ведет.

Правда, пока нет никаких перспектив, что Россия достигнет своей цели в обозримом будущем. Но, тем не менее, она это делала и будет делать. Ее очень вдохновит нынешний успех в Совете Европы, чтобы продолжать в том же духе.

Может ли решение ПАСЕ стать первым шагом на пути к снятию других антироссийских санкций? Мне кажется, что подобные предостережения – это манипулятивная попытка переложить вину за возможный пересмотр антироссийских санкций на тех, кто будет заниматься этим вопросом в дальнейшем.

Совет Европы – это отдельная региональная организация, которая специализируется на вопросах прав человека. И позиция Совета Европа ни коим образом не влияет ни на позицию Евросоюза, ни на позицию ООН, ни на позицию ОБСЕ.

Все иначе: на позицию Совета Европа и решения, которые он принимает, влияют решения национальных правительств европейских государств. Так что загвоздка не в Совете Европы, а в национальных правительствах. И Украина должна работать с ними, поощрять их, чтобы они поддерживали ту политику санкций, которую они начали в 2014 году и проводят по сей день.

Нападки на европейцев со стороны Украины и обвинения их в том, что они что-то делают неправильно, просто недопустимы. Такие выпады против европейских правительств могут себе позволить лишь независимые эксперты и государственные аналитики. Но депутаты, дипломаты и государственные чиновники Украины не могут себе позволить подобных нападок. Подчеркиваю, проблема – не в Совете Европы, в том, что существуют разные подходы у европейцев. Это нужно понимать и работать с правительствами европейских стран на национальном уровне.

Насколько целесообразны какие-либо демарши со стороны Украины? Ведь уже заговорили о том, что Украина может покинуть ПАСЕ в ответ на возвращение к работе в этой организации российской делегации. Но, если Украина поступит так, то это будет "выстрелом себе в ногу". Потому что такой шаг ничего не изменит к лучшему для нее, и Россия все равно останется в ПАСЕ. Но, выйдя из Совета Европа, Украина не сможет влиять на решения данной организации и участвовать в деятельности различных институций. А все это, естественно, негативно скажется на ситуации с правами человека в Украине, в частности, на возможности оспаривать решения украинской власти.

Демарш Украины в данной ситуации ничего не даст. Это будет не более, чем поза обиженного ребенка. Но – не инструмент и не способ ведения дипломатии. Потому Украине ни в коем случае нельзя выходить из Совета Европы.

Да, безусловно, Совет Европы сам же поставил под сомнение собственные принципы. Эта ситуация дает возможность нашим дипломатам ярко и публично, иронично или сатирично использовать этот факт на заседаниях и в закрытых переговорах с представителями различных стран, демонстрируя негативные последствия такого решения. И эту ситуацию мы можем и должны будем использовать в своих целях, это уже будет предметом работы дипломатии.

Так что демарш с выходом Украины из Совета Европы недопустим, но другие способы использования этой истории будут правильными и уместными.

Еще один важный момент. В Украине виновных в возвращении российской делегации в ПАСЕ ищут не только среди европейцев. Также в этом винят и новоизбранного президента Владимира Зеленского. Иными словами, у нас винят в случившемся тех, кто когда-то будет при власти. Лично мне даже смешно читать подобные вещи. Тут можно процитировать Ирину Геращенко, поскольку именно она является рупором такой позиции: она всегда гордилась делегацией ПАСЕ, которая сама по себе успешно и эффективно действовала, однако теперь, после проигрыша в ПАСЕ, оказывается, что это – результат неэффективной работы не делегации, а президента. Так в какой момент госпожа Геращенко лукавит – то ли когда раньше говорила, что она сама такая умелая, а делегация прекрасная, или сейчас, когда утверждает, что президент должен решать эти вопросы?

Читайте такжеВозвращение России в ПАСЕ: что в этом страшного на самом делеПАСЕ – это организация парламентов. Президент может обсуждать какие-то вопросы, которыми занимается и ассамблея, и эти темы поднимались на встречах Владимира Зеленского с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Да и справедливости ради нужно отметить, что Зеленский вступил в должность тогда, когда уже все независимые обозреватели и аналитики сказали, что вопрос о смене санкционного механизма будет решен в ПАСЕ в интересах России. Потому обвинения в адрес Зеленского – это не более чем политическая манипуляция, причем достаточно низкопробная, как для Ирины Геращенко.

Процесс о пересмотре механизма введения санкций в Совете Европы был запущен еще в начале этого года. И уже в конце зимы эксперты понимали и обсуждали перспективу возвращения российской делегации в ПАСЕ. Кроме того, появлялось предостаточно публикаций о том, что вся эта ситуация разрешится не в пользу Украины. Таким образом, еще задолго до первого тура президентских выборов в Украине было понятно, что российская делегация вскоре вернется в ПАСЕ.

Богдан Яременко, дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел", специально для Главреда