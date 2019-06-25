Перелом: почему Россию вернули в ПАСЕ и что делать Украине

Россию вернули в ПАСЕ

Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) внести изменения в санкционный механизм, благодаря которому российская делегация согласилась вернуться в организацию, стало политическим и символическим поражением Украины в Европе.

Для отечественной дипломатии это тревожный знак, один из провалов внешней политики последних 5 лет. Раз европейцы, спустя 5 лет войны с Россией, после всего, что она сделала с Украиной и в других регионах, всё ещё смотрят на неё как на партнёра и готовы ослаблять санкции, значит это либо всемирный антиукраинский заговор, либо наше государство где-то не доработало на внешнеполитических фронтах.

Для украинской делегации в ПАСЕ это плохие новости, которые станут эпитафией под завершение их работы в Страсбурге накануне парламентских выборов, после которых будет формироваться уже новая группа депутатов.

Читайте такжеХолодный душ, или Главный вывод для Украины после возвращения РФ в ПАСЕДля ПАСЕ возвращение российской делегации и вся эта ситуация в целом – это очередная демонстрация Realpolitik, вскрытие истинного лица европейской политики, которая, хоть и зиждется на определённых ценностях и нормах, но далеко не всегда им следует во внешней политике.

Для самой Европы ситуация вокруг ПАСЕ – это морально-нравственное поражение, ещё один пример политики "двойных стандартов", которую у нас так упорно старались не замечать. Безусловно, после этого решения ПАСЕ доверие Украины (а может быть, и других третьих стран) к этому органу и к Европе в целом может существенно упасть.

К этому решению Европа и Россия шли как минимум год. В конце 2017 года начались первые разговоры о том, чтобы изменить санкционный механизм, и убедить россиян вернуться в организацию. Основная мотивация европейцев в их попытках наладить коммуникацию с Москвой базировалась на следующих интересах:

Образование небольшой "дыры в бюджете" ПАСЕ. На Россию приходилась изрядная сумма финансовых взносов в организацию – порядка € 30 млн. Руководство ПАСЕ и отдельные государства были заинтересованы сохранить финансовую стабильность структуры и вернуть эти деньги;

Смягчение антироссийской риторики части европейских элит в ЕС на фоне кризиса старого порядка и проблем в трансатлантическом блоке, а также под воздействием пророссийского лобби в Германии, Австрии и Франции;

Возрождение "моста" с российским правозащитным сообществом. Намерение европейцев восстановить свои связи с многочисленными российскими правозащитниками, дабы возродить выделение им финансовой и политической помощи. Это возможно лишь при участии страны в ПАСЕ.

Читайте такжеВозвращение России в ПАСЕ: что в этом страшного на самом делеСтоит напомнить, что после аннексии Крыма и оккупации Донбасса Россией в 2014 году, ПАСЕ приняла решение лишить российскую делегацию права голоса в качестве наказания за агрессивные действия Кремля. В ответ, русские заявили протест и совершили демарш – добровольно покинули организацию (вопреки расхожему мнению о том, что их "исключили"). С тех пор Москва не проявляла желания вернуться, частенько критикуя Европу и ПАСЕ за их позицию.

После 2015 года ситуация начала меняться. Волна электоральных поражений традиционных центристских элит в странах Евросоюза изменила внутренний баланс сил в Европе. Brexit серьёзно подорвал европейское единство и усилил позиции евроскептиков и национал-популистов. Приход к власти в США такого же популиста и политического нигилиста Дональда Трампа в 2017 году разбалансировал мировую систему, и привёл к возникновению трений в отношениях США и ЕС. На протяжении последних 2 лет, трансатлантический альянс впервые треснул, и вошёл в состояние кризиса на фоне многочисленных торгово-экономических, политических, энергетических и идеологических противоречий, вспыхнувших между Вашингтоном и Брюсселем.

Эта ситуация сыграла на руку РФ. В Кремле кризисные процессы в Европе использовали грамотно: усилили пророссийское лобби, укрепили свои позиции на геополитических флангах (Северная Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия), переформатировали свою коммуникационную политику, изменили риторику и начали игру в долгую. Основная цель – переиграть 2014 год и убедить европейцев постепенно снять антироссийские санкции.

На фоне внутриполитической нестабильности и латентного экономического кризиса в Украине, а также постепенного "утомления" Евросоюзом украинским вопросом, всё больше погружающимся в ловушку "замороженного конфликта", Россия начала работу. Главным меседжем стало сближение с Европой на базе актуальных проблем международной политики и глобальной безопасности, не касающихся Украины (Иран, Сирия, Ливия, Палестина, Турция, Северная Корея, Венесуэла, Куба и т.д.). Дескать, давайте сотрудничать хотя бы в тех областях, где наши интересы совпадают.

Читайте такжеГордо хлопнули дверью: украинская делегация устроила в ПАСЕ демарш. Что дальшеК тому же, в условиях кризиса трансатлантического сотрудничества и падения доверия в отношениях ЕС и США, в Европе начали поиск приемлемой геополитической модели, свободной от оков старого мирового порядка, включая и американское влияние. Поскольку с Соединёнными Штатами при Трампе отношения не сложились, страны Европы начали искать альтернативных партнёров в области безопасности, которые были бы способны удовлетворить интересы ЕС. Одним из таких партнёров изо всех сил пытается выступить Россия, пытаясь "продать" европейцам свои посреднические услуги в конфликтах в Сирии, Ливии, Ираке, отношениях с Турцией, а также в сфере энергетики и торговли.

Такая политика (и грамотная игра с элитами) способствовала мягкому развороту части европейских элит к идее постепенной нормализации отношений с РФ. Эти идеи, сперва проявившиеся в частых дискуссиях и дипломатических встречах на бизнес форумах, саммитах и конференциях, вскоре нашли своё отражение в реальных действиях стран Европы, одним из которых является сегодняшнее решение в ПАСЕ. Поэтому, не стоит удивляться, что за 4 года планомерной системной работы, Россия сумела убедить достаточное количество людей помочь ей хотя бы на этом направлении, которое она вовсю использует в своей информационно-пропагандистской риторике.

Со своей стороны, Западная Европа (опять же, вопреки расхожему мнению в украинском обществе) с самого начала не была против возвращения российской делегации, и даже просила её это сделать. Международные отношения не всегда руководствуются "политикой ценностей и морали", а скорее материальными интересами. Решение по ПАСЕ очень ярко демонстрирует этот тезис: какой бы высокоморальной не была ваша позиция, если вы слабее противника, и не имеете, что предложить союзникам для реализации их интересов, вашу инициативу перехватят, и вас подвинут. Так и произошло с Украиной.

Конечно, с моей точки зрения, роль ПАСЕ в Европе и нашей внешней политики сильно переоценена. Эта организация – всего лишь консультативный орган, принимающий решения, которые не имеют юридической силы. Проще говоря, он не влияет на политику Европы, и тем более на ситуацию в противостоянии Украины и РФ. Гиперболизация вопроса ПАСЕ – это следствие информационной политики старого правительства, целью которой было продемонстрировать "успехи" Украины на международной арене в условиях отсутствия оных на других, более приоритетных направлениях: конфликт на Донбассе, торговая экспансия, выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, энергетическая политика, экономические реформы и т.д.

Сейчас, в Украине можно часто услышать призывы покинуть ПАСЕ в знак протеста против решения вернуть Россию. Однако, на мой взгляд, такие призывы иллюзорны и нерациональны. Уход Украины из ПАСЕ, если не будет сопровождаться уходом из Совета Европы в принципе, будет выглядеть довольно комично и несерьёзно. Ведь нельзя уйти из одной структуры Совета Европы, а в других спокойно работать, верно?

К тому же, демарш Украины разорвёт связи Совета Европы с украинскими правозащитниками, которым будет сложнее работать с Европой и получать от них помощь. Ситуация с правами человека в Украине не идеальна, поэтому такой шаг был бы бессмысленным для нашей страны.

Читайте такжеСовсем обнаглеет: к чему приведет возвращение России в ПАСЕНаконец, уход из ПАСЕ ничего существенно не изменит. Мы можем сколько угодно обижаться на европейцев за такую демонстрацию реальной, хладнокровной политики, но уходить от проблем и вызовов – это самый лёгкий и безответственный вариант. По моему мнению, Украина должна оставаться в ПАСЕ.

Провал, связанный с сегодняшним голосованием, необходимо как следует проанализировать, рассмотреть его причины, провести соответствующие кадровые изменения и сформировать новую делегацию после парламентских выборов. А дальше – Украина продолжит отстаивать свои интересы в ПАСЕ, дебатируя со своими заклятыми врагами, получив шанс продемонстрировать свои способности в дебатах и продвижении государственных интересов за границей.

Надеюсь, что для новой власти в лице Владимира Зеленского и его команды, эта ситуация станет "холодным душем", ярким пособием о том, как не надо вести внешнюю политику, и свидетельством ошибок предыдущих властей, которые привели к неприятному моменту в отношениях Украины с ключевыми партнёрами на Западе.