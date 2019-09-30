В Украине назвали отказ от ПАСЕ "демаршем Макрону"

Отсутствие украинской делегации в ПАСЕ - демарш Эммануэлю Макрону, сообщила нардеп / Reuters

Нардеп, глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько сообщила, что отсутствие представителей нашей страны на осенней сессии ПАСЕ является демаршем, в частности, президенту Франции Эммануэлю Макрону и представителям всех делегаций, которые голосовали за возвращение России в ведомство.

Предыдущая украинская делегация была не согласна с возвращением россиян в ПАСЕ, организовывала демарш, и новая делегация нашего государства должна продемонстрировать, что с новыми людьми нового старта не будет, рассказала политик в интервью LB.ua.

По словам собеседницы, Украине нужно, в первую очередь, перед французской стороной и перед другими, которые поддержали возвращение РФ в ПАСЕ, заявить, что нужно идти на изменения, иначе украинцы продолжат саботировать работу Ассамблеи.

"Наше отсутствие - это и есть демарш (Макрону - Ред.)… Необходимо сказать, что сейчас роль и престиж этой организации падают. Как это выглядит? Для начала нам нужно договориться о встречах. В каком формате будут проходить эти переговоры - решим позже", - заявила народная избранница.

Напомним, 26 июня в ПАСЕ прошло голосование и ряд делегаций поддержали решение вернуть Россию в ведомство, но выдвинули стране несколько условий. В Ассамблее РФ была лишена основных полномочий в 2014 году из-за захвата Крыма и поддержки боевиков на Донбассе.

После возвращения России в ПАСЕ комитет Верховной Рады VIII созыва по иностранным делам решил приостановить участие украинской делегации в сессии ведомства.

После парламентских выборов новая украинская делегация тоже решила не участвовать в сессии ПАСЕ. Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон 1 октября выступит на сессии органа и будет отвечать на вопросы депутатов.