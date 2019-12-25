"Закон о языке": Гончаренко поскандалил со "слугой народа" из-за агрессии РФ

Аннексия Крыма / "РБК-Украина"

Народный депутат от парламентской фракции Слуга народа Алексей Устенко назвал причину нападения Российской Федерации на Украину. По его словам, российскую агрессию в 2014 году спровоцировала отмена так называемого закона Колесниченко-Кивалова.

"В 2014 году был принят закон о языке, после чего спровоцировались все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация зашла в Крым", - рассказал нардеп в эфире телеканала НАШ.

В свою очередь, оппонент "слуги народа" депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко обвинил Устенко в трансляции российской пропаганды.

"Вы договорились, извините, что Украина виновата в том, что у нас забрали Крым. Я напоминаю, что на медали за захват Крыма, которую выпустила Российская Федерация, стоит дата начала операции 20 февраля 2014 года. Это путин раздает такие медальки всем тем, кто участвовал. В этот день на улице Банковой в Офисе президента сидел Виктор Янукович, он еще даже не сбежал и никакого закона о языках не было. На закон, который вы сейчас назвали, наложил вето тогдашний и. о. президента Турчиновым и этот закон никогда не вступал в силу. Вы переслушали Соловьева, Скабееву и других", - возмутился Гончаренко.

Стоит отметить, что скандальный закон Колисниченко – Кивалова прияли 8 августа, а вступил в силу 10 августа того же года. Документ вызвал волну протестов в Украине. Спустя два года в 2014 году 232 нардепа поддержали отмену данного закона, что так же вызвало большой резонанс в украинском обществе. Спикер Верховной Рады Александр Турчинов поручил парламенту разработать новый законопроект. При этом "языковой закон" официально утратил силу только 28 февраля 2018 года при президентстве Петра Порошенко. Помимо этого, известно, что Янукович сбежал из Украины в Россию в ночь на 25 февраля 2014 года.

Как ранее сообщал Главред, известный российский телеведущий Владимир Познер считает, что в конфликте между Москвой и Киевом виноват Кремль.