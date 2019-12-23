"Они не забудут": россиский телеведущий признал вину РФ перед Украиной

Владимир Познер / Скриншот

Известный российский телеведущий Владимир Познер высказался о конфликте между Москвой и Киевом. По его словам, в сложившейся ситуации виноват Кремль.

При этом Познер признался, что президент Украины Владимир Зеленский покорил его.

"Чем меня покорил Зеленский? Он, обратившись к чиновникам Украины, сказал: "Не надо вешать мой портрет у себя в кабинетах, повесьте портреты своих детей. Когда вы будете подписывать какие-то документы – смотрите на них". Я думаю: "Вот замечательно думает человек". Прям покорил", - рассказал ведущий во время встречи в московском ресторане Жеральдин, соответствующие видео опубликовано на Youtube-канале Познер Online.

Кроме того, он признал, что Россия должна общаться на равных с Украиной.

"Я не сомневаюсь в том, что он хочет выйти из того состояния, в котором сейчас находится Украина. И он хочет нормализовать отношения с Россией. Но он не хочет быть мальчиком для битья. Он не хочет быть младшим братом. Он не хочет, чтобы мы считали: "Ну, Украина...что-то там возникает". Он хочет быть на равных. И другого способа общаться с Украиной нет", - выразил свою точку зрения Познер.

Также он заявил, что политика Кремля в отношении Киева была ошибочной.

"Так все случилось, что мы долго не будем близки с Украиной. Это я вам гарантирую. Они не забудут. Может возникнуть вопрос: "А что, мы виноваты?" Я считаю, что во многом да. Наша политика по отношению к Украине была ошибочной. Теперь есть возможность выйти из этого состояния", – подытожил российский телеведущий.

Как ранее сообщал Главред, во Франции накануне саммита "нормандкой четверки" прошла акция в поддержку Украину и против российской агрессии.