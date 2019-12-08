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"Страна-террорист": во Франции митинговали из-за Украины

8 декабря 2019, 16:57

Участники акции выступили против выборов на Донбассе и переговоров с боевиками и за ужесточение санкций против Кремля.

Митинг во Франции
Митинг во Франции / facebook.com/volodymyr.kogutyak

Во Франции накануне саммита "нормандкой четверки" прошла акция в поддержку Украину. Участники митинга призвали остановить российскую агрессию.

Акцию "Поддержи Украину! Останови российскую агрессию!" организовали Всемирный конгресс Украинский, украинская община Франции, Европы и мира. Так, в центре Парижа возле собора Святого Владимира на площади Сен-Мишель активисты вышли с флагами Украины и Франции, а также принесли баннер "Россия – это страна-террорист".

"Всемирный конгресс Украинский, украинская община Франции, Европы и мира призывают мировых лидеров поддержать создание "дорожной карты" для вывода российских войск и наемников вместе с оружием с территории Украины, деоккупации Крыму и частей Донецкой и Луганской областей, восстановления Украина полного контроля над украинско-российской границей, возвращение вынужденных переселенцев домой и начала восстановления инфраструктуры на Донбассе", - говорится в заявлении протестующих, передает Укринформ.

Активисты призвали усилить санкции против России, выступили против выборов на Донбассе и переговоров с боевиками. Также участники акции напомнили, что со времен Второй мировой войны Кремль ведет на территории Украины самую длительную войну.

Как ранее сообщал Главред, президент Литвы Гитанас Науседа призвал Кремль придерживаться Минских соглашений.

Россия Франция видео нормандская четверка
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