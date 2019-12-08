Президент Литвы накануне саммита в Париже "погрозил пальчиком" Кремлю

Гитанас Науседа заявил, что Литва поддерживает Украину.
Саммит "нормандской четверки" должен состоятся в понедельник, 9 декабря, в Париже. Накануне переговоров президент Литвы Гитанас Науседа призвал Кремль придерживаться Минских соглашений.
По его словам, Литва поддерживает территориальную целостность Украины. Кроме того, Науседа призвал Москву выполнять обязательства в рамках минских переговоров.
"Приближается нормандский саммит. Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Россию выполнить свои обязательства в соответствии с минскими договоренностями", - написал литовский президент всвоем Twitter-аккаунте.
Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил поддержку президенту Владимиру Зеленскому перед встречей "нормандской четверки" в Париже.