Прорыв или изоляция: что Украину ждет на международной арене в 2020 году

Украине необходимо перестать зацикливаться только на Западе и России / Reuters

В 2020 году Украину ждет непростой год в международной политике – ей необходимо будет наладить отношения с США, которые испортились после скандала с импичментом, завоевать доверие новых властей Германии, попытаться договориться с президентом Франции и наконец определиться с вектором отношений с ближайшими соседями.

Чего достигла Украина в 2019 году и куда в будущем стоит направить силы в 2020-м – Главред узнавал у экспертов Юрия Романенко, Тараса Чорновила, Илии Кусы и Ивана Яковины.

ЮРИЙ РОМАНЕНКО

руководитель политических программ Украинского института будущего

В отношениях с соседними странами для Украины ничего принципиально не изменилось. Если говорить о Польше, то Украина сделала пас и разблокировала решение, которое было принято при Порошенко насчёт эксгумации захоронение поляков на территории Украины. В остальном отношения с Польшей остались на прежнем уровне. В отношениях с Венгрией и Молдовой серьезных подвижек не заметил, да и в принципе Зеленскому было не до этого – новая власть больше концентрировалась на Нормандии и Штатах, потому на этом фронте никаких прорывов нет. Позиция венгров и румынов целиком закономерна - наладить с ними отношения мы можем, только если изменим закон об образовании и языковой закон, как того требует Венецианская комиссия. Если говорить о монобольшинстве, то в части языкового закона какие-то отдельные поползновения делал разве что депутат Бужанский, но на уровне фракции этот вопрос пока не рассматривался. Да и в целом политсила пока идет по пути Порошенко, что на данный момент является проблемой. Мне кажется, сейчас фракция не возьмётся за рассмотрение этого закона, так как побоится возмущений со стороны экзальтированной части населения, которых Порошенко мобилизовал под выборы. Слуга народа не захочет плодить себе новых проблем, так как у них уже достаточно провалов.

Условия поддержания хороших отношений с соседями очень простые - власть должна начать проводить системную политику и демонстрировать волю. Сейчас наша проблема в том, что у нас нет системной политики - её не было при Порошенко, нет теперь и при Зеленском. Политика государства определяется не институциями, а конкретными людьми - как мы это видим на примере отношений с Россией где не МИД, а советник президента Андрей Ермак разрешает споры.

Это ключевое условие, так как на нас уже сейчас все соседи смотрят как на недоразумение, которое погрязло в своих проблемах и экспортирует их вовне. Для того, чтобы внешняя политика была, её нужно вести. А у нас нет приоритетов - у нас не сгруппированы и не мобилизованы ресурсы для того, чтобы достигать в приоритетных странах защиты наших позиций. У нас слабая ресурсная база для внешней политики, так как между Украиной плохо финансируется, у нас нет KPI. Всё это в совокупности даёт понять, что у нас не может быть прорывов на внешней арене, пока у нас нет чёткой государственной политики.

ИВАН ЯКОВИНА

журналист, политический обозреватель

Отношения с западными странами улучшились. Мировые лидеры в основном верят, что новый президент менее коррумпированный, чем прежний и настроен на построение более-менее современного, а не клептократического государства.

Со стороны Запада у Зеленского есть огромный кредит доверия. Когда я говорю о Западе, то не имею в виду Дональда Трампа - американская политическая элита хорошо относится к Зеленскому, но Трамп, у которого свои тараканы в голове, у него отношение к Украине и Зеленскому особое и, я думаю, что не слишком хорошее.

Улучшение или ухудшение отношений с Белым домом будет зависеть от того, как будет развиваться процесс импичмента, так как он абсолютно непредсказуемый. Также всё будет зависеть от того, как будет идти предвыборная борьба - в каком ключе и в какой тональности. Поэтому отношения с США сейчас совершенно непредсказуемы. Могу сказать только одно - политические элиты будут поддерживать Украину.

У Франции и Германии отношение к Украине стало значительно лучше при Зеленском, которого принимают в Берлине и в Париже и с удовольствием ведут с ним нормандские переговоры. В 2020 году Ангела Меркель уйдет и на её место, скорее всего, придёт Аннегрет Крамп-Карренбауэр, но принципиально политика не изменится - в Германии очень мощные и сильные институты и я думаю, что Германия, с одной стороны, будет поддерживать Украину, а с другой пытаться наладить отношения с Россией. Ну а Франции, в частности, Эммануэлю Макрону, как воздух нужны победы, но не за счет европейских ценностей. Потому, я думаю, что он тоже будет пытаться урегулировать конфликт на Донбассе, но в то же время, до момента урегулирования, пытаться снять санкции с России.

Что касается России, то есть все шансы закончить войну на Донбассе фактически своей победой. Для Украины следующий год должен стать годом побед. Получится это или нет - это уже другой разговор, но возможности для этого есть.

ИЛИЯ КУСА

эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

Отношения Украины с США за этот год изменились к худшему, потому что из-за импичмента, в котором мы заняли центральную роль, у нас серьёзно повысилась токсичность на уровне политических контактов. Плюс, множество людей, которые занимались российским направлением в Госдепе, Администрации были либо уволены, либо сами ушли, либо находятся под следствием и к ним возникли вопросы, которые открылись в ходе импичмента. И это тоже негативно повлияло на двусторонние отношения и коммуникации между странами. Я думаю, что ближайший год, а точнее период как минимум до выборов в США, между Штатами и Украиной на особо активную коммуникацию рассчитывать не стоит так как вряд ли кто-то захочет иметь с нами какие-то активные контакты, особенно в части реализации совместных проектов - всё останется на уровне поддержания отношений, то есть не более, чем на уровне выделения военно-материальной помощи, которую для нас уже утвердили в новом оборонном бюджете. То есть все, к чему будут сводиться отношения - дипломатическая и политическая поддержка, но не более того.

В случае победы Трампа на выборах, нам будет очень сложно в следующие два года, так как нам придется восстанавливать доверие. И на нас это отразится негативно, так как Трамп ранее уже был скептически настроен по отношению к Украине, а сейчас и подавно. Нам придётся идти на очень жёсткие уступки, которые будут не в нашу пользу и к нам будут выдвигаться повышенные требования в случае, если мы захотим получить то, что нам будет нужно.

Понятное дело, что вся политика США по отношению к другим странам, в частности к Украине, строится на их интересах. Украино-американские отношения строятся на одном факторе - безопасности. Они рассматривают нас как некий бастион для сдерживания России в Восточной Европе и как раз по этой причине продолжают оказывать нам помощь последние 5 лет. В других вопросах мы мало пересекаемся. Если смоделировать ситуацию, при которой Трамп сможет договориться с Путиным в некоторых вопросах, и они придут к деэскалации отношений, то весь наш карточный домик рухнет. Поэтому нужно переходить в прагматическую плоскость и думать над тем, как мы можем сотрудничать в экономике, инфраструктуре, образовательной сфере и т.д.

Что касается наших отношений с Россией, то в следующем году Украине стоит готовиться к гибридному миру на Донбассе. Сейчас идут разговоры о том, чтобы проводить там местные выборы весной или летом, также в следующем году должны состояться еще пару встреч в нормандском формате по крайней мере об одной из них договорились на март.

Также в следующем году нам надо готовиться к ползучей нормализации отношений между франко-немецкими элитами и Россией, так как они будут пытаться выходить на более тесный формат сотрудничества, плюс, возможно, на ослабление санкций против России в следующем году, так как их недавно продлили только на полгода, а не на год, как раньше. А это значит, что в следующем году они будут обсуждать возможность оставить их в прежнем виде или же снять. Киев так и не смог выйти на более системные и прагматичные отношения с Европой - они до сих пор остаются в рамках тех, что были установлены 5 лет назад.

ТАРАС ЧОРНОВИЛ

политический аналитик, бывший народный депутат Украины

В отношениях с Западом трудно говорить о достижениях, потому что сохраняется инерция - за последние пару лет для европейцев стало правилом хорошего тона повторять фразу о "поддержке Украины".

Поддержка со стороны США слишком радовать не должна - Трамп реально шантажировал подчиненных, чтобы не оказывать военную помощь Украине, а предоставить ее только в обмен на обвинения против Байдена. Сейчас поддержка обеих партий утрачена полностью - республиканцы понимают, что разговор Зеленского с Трампом и стал основанием для того, чтобы демократы начали раскручивать тезис об импичменте.

Поскольку республиканцев в Сенате большинство, они сейчас сконцентрированы вокруг Трампа так как поняли, что эта ситуация – для них вызов. С другой стороны, у демократов также есть много вопросов, в частности потому, стоило ли вообще ввязываться в историю с импичментом, которая мобилизует их конкурентов. Кроме того, для самих демократов президент Украины сейчас фактически является врагом, поскольку он не совсем откровенно согласился подыгрывать борьбе против Байдена.

Как только Трамп останется в должности, мы перестанем быть интересными для США. Нас будут вспоминать только в том случае, когда это будет выгодно США - например, в случае ужесточения санкций в отношении Северного потока-2. Других перспектив я не вижу - ситуацию, точнее контроль за ней, мы потеряли очень надолго. Уже сейчас Трамп напрямую с Путиным договариваются об Украине, но никоим образом даже не информируют об этом украинскую власть, не говоря уже о согласовании позиций с Киевом. К тому же, Трамп достаточно четко сказал Зеленскому, чтобы он договаривался с Путиным самостоятельно и ему не стоит ожидать, что кто-то сделает это за него.

Франция и Германия давали нам столько, сколько мы из них выжимали. Макрон сначала совершил несколько выпадов против Путина из-за поддержки Марин ле Пен, но спустя время начал потихоньку подыгрывать России, хоть и не переходя к открытым пророссийским тезисам. И это обеспечивало нам определенную страховку. Сейчас этого нет - все обещания по Донбассу и Украине в целом Макрон озвучивал еще при Порошенко. Но поскольку власть в Украине изменилась, то Макрон, вероятно, почувствовал свободу от этих обещаний.

Меркель, напротив, продолжает отстаивать интересы Украины. То, что Украине удалось согласовать в нормандском формате, удалось во многом благодаря Меркель. Кроме того, Меркель очень обидчивый и амбициозный человек и поддержка со стороны Германии во многом обусловлена желанием компенсировать отступление, который было сделано по Северному потоку-2. Но я не уверен, что новое руководство Германии будет очень интересоваться Украиной, потому что Германия уже перестала рассматривать Украину как потенциального члена Европейского союза и НАТО, также не является для нас позитивом.

Россия выстраивает определенную политику в отношении Украины, причем делает она это очень умело, не всегда кнутом, но и пряником. И своими действиями Москва фактически поощрила нас к новому соглашению, потому что если раньше это сотрудничество носило эпизодический характер или было в виде остаточных явлений, то сегодня Украина снова начинает разворачивать это сотрудничество. При этом Россия ничего, кроме кратковременных экономических выгод нам не обещала, а недавнее заявление Путина об исторической принадлежности Причерноморья России вовсе можно расценивать как посягательство на территориальную целостность.

Анастасия Заремба