Кулеба презрительно отреагировал на решение ПАСЕ по России

По словам Дмитрия Кулебы, альтернативную ПАСЕ организацию пока не создали.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подверг критике Парламентскую ассамблею Совета Европы по причине подтверждения организацией полномочий делегации России и выразил свое недовольство соответствующим решением.
"Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли", - написал в своем аккаунте в микроблоге Twitter глава украинского МИД, комментируя решение Ассамблеи по российской делегации.
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Российская делегация в ПАСЕ – новости
- Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы 25 января оспорила полномочия делегации РФ. Постоянный представитель Верховной Рады в Ассамблее Алексей Гончаренко заявил, что данный вопрос в дальнейшем должен рассматриваться профильными комитетами организации.
- Кроме того, по словам Гончаренко, украинским парламентариям удалось оспорить назначение делегата от России Петра Толстого вице-президентом ПАСЕ.
- Мониторинговый комитет ПАСЕ 26 января подготовил документ, предусматривающий подтверждение полномочий делегации России. В Ассамблее подвергли критике РФ из-за поправок в Конституцию, ареста Навального и разгона протестов, однако подчеркнули важность продолжения диалога с Москвой.
- В четверг, 28 января, Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации. Резолюцию поддержали 109 делегатов, 37 высказались против.
Автор: Андрей Ганжа