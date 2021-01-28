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Кулеба презрительно отреагировал на решение ПАСЕ по России

28 января 2021, 14:28
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По словам Дмитрия Кулебы, альтернативную ПАСЕ организацию пока не создали.

Дмитрий Кулеба
Эта ПАСЕ давно сломалась, новую так и не принесли - Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подверг критике Парламентскую ассамблею Совета Европы по причине подтверждения организацией полномочий делегации России и выразил свое недовольство соответствующим решением.

"Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли", - написал в своем аккаунте в микроблоге Twitter глава украинского МИД, комментируя решение Ассамблеи по российской делегации.

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Российская делегация в ПАСЕ – новости

ПАСЕ МИД Украины Дмитрий Кулеба новости Украины
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