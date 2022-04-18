Военный эксперт рассказал, как Украина может закрыть небо от российских агрессоров

Американский самолет F-16 / Википедия

Для того, чтобы закрыть небо над страной от атак российских агрессоров, Украине срочно нужны американские самолеты. Об этом военный эксперт Сергей Згурец заявил в интервью УНИАН.

По его словам, именно американские самолеты могли бы стать элементом быстрого закрытия неба.

"Когда мы говорим о самолетах, они служат элементом быстрого закрытия воздушного пространства в борьбе с крылатыми ракетами противника. Одна из функций истребителей состоит в отгонке и уничтожении вражеских самолетов и ракет", - объяснил он.

При этом Згурец напомнил, что Украина остро нуждается в американских штурмовиках, однако их невозможно получить в ближайшее время.

"Украинская сторона запрашивала у американской стороны возможность получения и F-16, и F-15, и самолетов А-10 "Тандерболт", которые являются штурмовиками и могут быть достаточно быстро освоены. Эти предложения могут быть обсуждены. Но, к сожалению, этот вопрос не будет реализован быстро", ‒ сказал эксперт.

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Напомним, ранее Армения отправила в Россию четыре боевых самолета типа Су-30 с пилотами, чтобы использовать их в войне против Украины

Турецкий телеканал Haber Global опубликовал доказательства того, что истребители все были отправлены.

Согласно данным телеканала, самолеты отправили в Россию 23 марта 2022 года. Пунктом отправления был аэропорт Эребуни в Ереване.

"В 12:30 по местному времени вылетели четыре истребителя Су-30 армянских летчиков. Самолеты, пролетавшие через Мартуни, в 13:14 достигли конечного пункта назначения - России", – говорится в сюжете.

Официальный Ереван категорически отрицает факт передачи самолета.

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