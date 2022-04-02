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СМИ нашли доказательства того, что Армения передала РФ 4 истребителя для войны в Украине

2 апреля 2022, 13:59

Если участие Армении в агрессии против Украины подтвердится на международном уровне - стране угрожают санкции.

Су-30СМ
Самолеты Су-30 отправили в Россию 23 марта 2022 года / sdelanounas.ru

Армения отправила в Россию четыре боевых самолета типа Су-30 с пилотами, чтобы использовать их в войне против Украины, хотя в посольстве Армении в Украине уверяли, что эта информация не соответствует действительности.

Турецкий телеканал Haber Global опубликовал доказательства того, что истребители все же были отправлены.

Согласно данным телеканала, самолеты отправили в Россию 23 марта 2022 года. Пунктом отправления был аэропорт Эребуни в Ереване.

"В 12:30 по местному времени вылетели четыре истребителя Су-30 армянских летчиков. Самолеты, пролетавшие через Мартуни, в 13:14 достигли конечного пункта назначения - России", – говорится в сюжете.

Также канал обнародовал спутниковые фотографии. Первое фото было сделано 18 марта 2022 года, на авиабазе в Армении – на нем видно 4 боевых самолета типа Су-30.

На втором снимке, сделанном 25 марта в том же месте – самолеты отсутствуют. Вместо Су-30 там теперь стоят Миг-29.

Отметим, если участие Армении в агрессии против Украины подтвердится на международном уровне - стране угрожают санкции.

Как сообщал Главред, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страны G7 вскоре объявят о совместном решении для гарантирования, что Россия не сможет уклониться от международных санкций, введенных из-за войны против Украины, с помощью Китая или любой другой страны.

По словам Салливана, правительство США передало это сообщение Китаю и теперь Штаты "ожидают аналогичного сообщения от Европейского Союза и отдельных европейских стран".

Ранее в Североатлантическом альянсе обвинили Китай в политической поддержке России. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, КНР поддерживает РФ путем распространения "откровенной лжи и дезинформации".

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