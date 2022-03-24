Помощь России для обхода санкций: у Байдена предупредили Китай и остальные страны

Россия не сможет уклониться от международных санкций, введенных из-за войны против Украины.
Администрация президента США Джо Байдена предупредила Китай, чтобы он не использовал возможности для бизнеса, созданные западными санкциями в отношении РФ.
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что страны G7 вскоре объявят о совместном решении для гарантирования, что Россия не сможет уклониться от международных санкций, введенных из-за войны против Украины, с помощью Китая или любой другой страны, пишет Reuters.
"Речь идет не конкретно о Китае, но это будет относиться ко всем значительным экономикам и решениям, которые любая из этих экономик принимает, чтобы попробовать преднамеренно и активно подрывать или ослаблять введенные нами санкции", - сказал он.
По словам Салливана, правительство США передало это сообщение Китаю и теперь Штаты "ожидают аналогичного сообщения от Европейского Союза и отдельных европейских стран".
Читайте такжеЮрий Романенко. Сделка США-Китая и новая архитектура мира без РоссииПосле общения Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином на прошлой неделе Пекин осудил санкции в отношении РФ и раскритиковал "широкие и неизбирательные санкции".
Вашингтон обеспокоен тем, что КНР может помочь РФ обойти санкции и получить критически важные товары (коммерческая электроника, компьютеры и детали самолетов), нарушив торговые ограничения. Салливан добавил, что у правительства США есть инструменты, чтобы этого не произошло.
Напомним, в Североатлантическом альянсе обвинили Китай в политической поддержке России. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, КНР поддерживает РФ путем распространения "откровенной лжи и дезинформации".
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