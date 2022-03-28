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СМИ рассказали о передаче РФ 4 истребителя для использования против Украины, —

28 марта 2022, 17:32

Истребители Су-30СМ якобы были закуплены для участия во Второй карабахской войне - Армении против Азербайджана.

Пашинян, истребитель
Армянский премьер Пашинян в истребителе / Facebook

Власти Армении якобы перредали российским агрессорам четыре боевых самолета Су-30СМ вместе с экипажами. Такую информацию обнародовал турецкий телеканал Haber Global со ссылкой на разведданные.

Истребители Су-30СМ якобы были закуплены для участия во Второй карабахской войне против Азербайджана. После такого шага, говорят эксперты, не исключено, что в отношении Еревана Запад применит санкции или для начала сделает предупреждение. Так как боевая техника была передана России после начала военного вторжения 24 февраля, то этот шаг может быть расценен как пособничество в войне против Украины.

Также отмечается, что через территорию Армении проходит маршрут переброски сирийских боевиков в Украину. Наемники президента Сирии Башара Асада собираются на авиабазе Эребуни в Армении и оттуда направляются в город Моздок, что в Северной Осетии. Затем их отправляют в Украину вместе с контингентами российских вооруженных сил.

В свою очередь, представители дипломатического корпуса Армении в Украине категорически опровергли информацию о передаче России четырех истребителей Су-30СМ. Как заявили в пресс-службе армянского посольства, информация, распространяемая телеканалом Haber Global, не соответствует действительности.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что средства противовоздушной обороны Украины 16 марта в 5 утра возле Одессы сбили два воздушных судна российских оккупационных войск.

Самолеты пытались пойти в атаку на один из поселков в области, однако были ликвидированы.

Об этом заявил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

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российское вторжение истребитель-перехватчик новости Армении
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