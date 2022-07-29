Военный эксперт Жданов объяснил, почему новая тактика ВСУ очень успешна/ коллаж Википедия, УНИАН

Известный военный эксперт и полковник запаса украинской армии Олег Жданов заявил, что новую тактику ВСУ в боях с русскими оккупантами ‒ пресловутый "измор" ‒ он считает в достаточной степени успешной. Такое мнение он высказал в рамках единого телемарафона.

"Главную артерию мы перекрыли – Антоновский мост уже превратился в пешеходный. Они сейчас пытаются заходить по железнодорожному мосту, причем колесной техникой, скорость очень маленькая, и это их не спасает", – отметил он.

Наряду с этим, говорит Жданов, украинская армия продолжает осуществлять планомерные удары по группировке врага на Юге.

"Не только склады с боеприпасами и с горюче-смазочными материалами уничтожаем, мы уже пошли по командным пунктам, по системам ПВО. Уничтожение систем ПВО нам даст возможность усилить огневое воздействие нашей армейской и штурмовой авиации. Все идет по плану", ‒подытожил он.

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов сообщал о том, что система украинской противовоздушной обороны построена в основном еще во времена СССР и потому не может сбивать абсолютно все ракеты, которыми Россия обстреливает Украину.

По словам эксперты, пока не закончится украино-российская война, не только Киев, но и вся Украина будет жить с постоянным ощущением опасности.

"У нас ракеты летают по всей территории Украины. Мы пытаемся их сбивать имеющимися средствами ПВО, но они у нас еще с советских времен и вообще не предназначены для противоракетной обороны. Вся Украина живет в таком режиме, примерно как Израиль, что может прилететь в любой город в любое время", — объяснил он.

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