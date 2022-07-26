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Пытался глумиться над Украиной, но все равно "поехал к Кобзону": ВСУ уничтожили оккупанта-хвастуна

26 июля 2022, 22:31

40-летний оккупант Александр Кашин нимало не стеснялся показывать в социальных сетях собственные имперские замашки. Но его карьера агрессора продлилась недолго.

ВСУ, боевик
ВСУ уничтожили оккупанта Александа Кашина/ коллаж фото УНИАН и Анатолий Штефан

Бойцы ВСУ уничтожили российского агрессора Александра Кашина, который в запале похвальбы заявлял, мол, Украина ‒ "окраина России". Об этом пишет полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

Он опубликовал фото и скрин комментария ликвидированного оккупанта. Судя по скрину, 40-летний Кашин нимало не стеснялся показывать собственные имперские замашки.

Известно, что родился оккупант в декабре 1981 года в городе Звенигово, что в Республике Марий Эл ‒ русской глубинке. Воевал очень кратко, потому как 21 июля был уничтожен украинскими воинами на Луганщине.

Как водится в российских ура-патриотических пабликах, там пишут, что Кашин "проявил мужество и героизм" в процессе войны в оккупантской армии. Его родственники, судя по комментарию под постом о его смерти, ни о чем не сожалеют и "уважают его выбор".

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Напомним, ранее на войне в Украине был ликвидирован очередной солдат путинской армии Дмитрий Тупицын. Оккупант был родом из Казахстана, но воевал за страну-агрессора РФ. Смерть Тупицына подтвердили и в российском городе Карталы Челябинской области, где проживал захватчик.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

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Автор: Егор Бунин
ВСУ Анатолий Штефан новости Украины война России и Украины
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