Вопрос возвращения Крыма и Донбасса будет решать Вашингтон: эксперт объяснил, почему это плохо

Украина стала ключевым моментом переговоров Байдена и Путина / Фото Reuters

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина прошла с ожидаемым результатом - стороны пока что лишь обменялись мнениями. Далее начнется наработка решения вопросов, в том числе и касающихся Украины. И тут есть и хорошие новости, и плохие. Детали Главреду раскрыл военный эксперт Олег Жданов.

По его мнению, Украина стала ключевым моментом переговоров Байдена и Путина.

"Ведь у Соединенных Штатов есть козырь – перспектива членства Украины в НАТО, а также вопрос территориальной целостности и суверенитета Украины (то есть вопрос возвращения Крыма и деоккупации восточных районов Донбасса). Позиция США и РФ по этим вопросам, как была непримиримой, так и осталась. В любом случае, США подчеркнули, что не собираются уходить из Украины. Как сказала одна конгрессвумен: "Мы слишком много вложили в Украину, чтобы уйти из нее", - считает Жданов.

При этом есть и негативный момент. В частности, по его словам, Украина может потерять право голоса.

"Единственный негатив, который следует отметить, состоит в том, что наш "большой брат" (Вашингтон) реально берет ситуацию в свои руки. Если раньше мы надеялись, что у нас будут свои суверенные требования и свои желания, то на сегодняшний день вопрос урегулирования конфликта на востоке Украины и возвращения Крыма полностью переходит под юрисдикцию США, что для нас не совсем хорошо. Потому что статус-кво, который сложился на востоке Украины, в какой-то степени устраивает Штаты, ведь это – огромный рычаг давления на РФ", - резюмировал военный эксперт.

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Встреча Байдена и Путина

16 июня состоялась встреча президентов США и России – Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

По итогам встречи Путин рассказал, что во время переговоров был затронут вопрос вступления Украины в НАТО. По его словам, этот вопрос затронули "мазком". Также Путин заявил, что Байден поддержал минские соглашения.

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам встречи с Путиным заявил, что стороны говорили о непоколебимой решимости США защищать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы обсудили минские договоренности. Он (Путин, - ред.) не перечил мне, но, конечно, различия были", - отметил глава Белого дома.