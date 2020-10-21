Сдали нервы: жители Одесской области из-за карантина устроили бунт и перекрыли трассу

На трассе выстроились фуры, автобусы и легковушки.
В Одесской области жители Татарбунар перекрыли трассу Одесса-Рени из-за усиления карантина и спровоцировали многокилометровые пробки.
Как сообщает ТСН.ua там около сотни людей блокируют движение транспорта. На трассе выстроились фуры, автобусы и легковушки.
Также люди протестуют против закрытия местного рынка. Работы рынка ограничили, потому что район вошел в "красную зону" с 19 октября.
Читайте такжеВ Украине еще один город из "красной" зоны взбунтовался против карантина
"Нас оставили без работы и средств существования", - говорят протестующие.
Около сотни людей толпой непрерывно ходят по пешеходному переходу через трассу. Пропускают только скорые, пожарные машины и авто с маленькими детьми.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- 13 октября на внеочередном заседании Кабинет министров продлил карантин в Украине до 31 декабря.
- С понедельника, 19 октября, в Украине вступили в силу зоны карантина, которые обновила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
- В "красную зону" вошли 8 регионов Украины.
Автор: Мария Тупик