Сдали нервы: жители Одесской области из-за карантина устроили бунт и перекрыли трассу

Около сотни людей блокируют движение транспорта на трассе Одесса-Рени / УНИАН

В Одесской области жители Татарбунар перекрыли трассу Одесса-Рени из-за усиления карантина и спровоцировали многокилометровые пробки.

Как сообщает ТСН.ua там около сотни людей блокируют движение транспорта. На трассе выстроились фуры, автобусы и легковушки.

Также люди протестуют против закрытия местного рынка. Работы рынка ограничили, потому что район вошел в "красную зону" с 19 октября.

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"Нас оставили без работы и средств существования", - говорят протестующие.

Около сотни людей толпой непрерывно ходят по пешеходному переходу через трассу. Пропускают только скорые, пожарные машины и авто с маленькими детьми.

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