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Врачи спасают 3-месячного младенца с COVID-19 во Львове: ребенок в крайне тяжелом состоянии

20 октября 2021, 15:29
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Во львовском "Охматдете" антирекорд за количеством госпитализированных.

младенец
Малыш в тяжелом состоянии / УНИАН

Во Львовской детской клинической больницы "Охматдет" в коронавирусном отделении находится 46 детей: из них 40 имеют подтвержденный COVID-19, а 6 — еще ждут результатов ПЦР-теста.

По данным медиков, в COVID-реанимации находится 3-месячний младенец. Его состояние врачи оценивают, как крайне тяжелое, сообщили в львовском "Охматдете".

"Малыш в реанимации с "ковидной" пневмонией в крайне тяжелом состоянии. Ему всего три месяца. Ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", — сообщили в больнице.

Читайте также"Это не очередная страшилка": во Львове пациентам с коронавирусом ампутировали ногиТакже медики добавили, что у них на лечении находится еще один младенец, который родился у матери с коронавирусом. Его состояние средней тяжести.

По словам врачей, у них еще столько больных COVID-19 детей в больнице не было.

Ранее сообщалось, что во Львове в клинической больнице скорой медицинской помощи возникла сложная ситуация из-за вспышки коронавируса.

Как рассказал генеральный директор больницы Олег Самчук, сейчас в реанимации находится 50 пациентов в критическом состоянии. По словам медика, среди 400 пациентов, которые сейчас лечатся в коронавирусном стационаре, нет ни одного вакцинированного. Отмечается, что впервые в реанимации находится 50 критических пациентов.

Автор: Сергей Кущ
viber
младенцы коронавирус
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