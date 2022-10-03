Враг отступает: в ВСУ рассказали о продвижении вперед на Южном направлении

ВСУ продвигаются вперед на Южном направлении / Reuters

На Южном направлении украинские военные подразделения выполнили 196 огневых задач для обеспечения поддержки продвижения ВСУ, сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

"Враг пытается обороняться, но на некоторых направлениях вынужден отступать, оставляя позиции. Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 196 огневых задач, обеспечивая поддержку продвижения войск", - рассказал он в сводке, опубликованной в Facebook.

По данным Назарова, в полдень в Бериславском районе Херсонской области при попытке нанесения авиационного удара по нашим позициям вражеский штурмовик Су-25 был сбит нашим зенитно-ракетным подразделением. Потери врага в живой силе, вооружении и технике доразведываются.

Он отметил, что войска ВСУ продолжают вести огневой контроль оккупированной территории, осуществляя поражения районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, его пунктов управления и логистических объектов.

Назаров добавил, что положение, состав и состояние вражеских подразделений существенно корректируется влиянием украинских сил.

Наступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

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