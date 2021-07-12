"Все черное и обожженное": во Львове девочка проглотила батарейку и сильно повредила пищевод

Девочка думала, что съела монету / ЛОДБ

Во Львовскую областную детскую больницу Охматдет попала 5-летня девочка. Родители утверждали, что она проглотила маленькую батарейку.

К счастью, врачам уже удалось вытащить инородное тело, однако у малыша диагностировали сильный ожог и отек пищевода.

Как сообщает Zaxid.net со ссылкой на детского хирурга Александра Колодия, ребенка ожидает длительное лечение под наблюдением врачей, ибо пока неизвестно, образуются ли на месте повреждения рубцы.

Девочка сама призналась родителям, что проглотила монету из-за того, что ее заболело горло и почувствовала удушение. Родители вызвали "скорую". Прибывшие на вызов медики посоветовали обезболивающие. Однако утром родители поехали во Львов.

"Во Львовской городской детской больнице девочке сделали рентген и направили со снимком к нам, в Охматдет. На снимке видно было в пищеводе инородное тело круглой формы. 11 июля мы прооперировали девочку. Когда зашли в пищевод, то поняли, что она проглотила не монету, а батарейку: там было все черное и обожженное", - рассказал Колодий.

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Из пищевода ребенка достали батарейку размером с 25 копеек. Устройство спровоцировало у девочки большой отек и ожог пищевода.

Сейчас девочку пытаются вывести из острого состояния. В случае образования рубцов, девочке предстоит сложное лечение.

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