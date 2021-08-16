Все дело в носках: на кадрах гибели мэра Кривого Рога увидели странность

Константин Павлов / zagittya.com.ua

На кадрах последних минут жизни мера Кривого Рога Константина Павлова пользователи в Сети заметили странную деталь.

На кадрах с места события, которые публикует Telegram-канал Ermolinskiy_news, на ногах Павлова — высокие черные носки.

В то же время на видео с моментом гибели видно, что Павлов ходит с карабином в руках и курит на веранде собственного дома, где потом найдут его тело.

При этом мэр ходит в тапочках на босу ногу.

/ t.me/ermolinskiy_news

/ Скриншот с видео камер наблюдения

В свою очередь в комментарии изданию Телеграф один из спецназовцев ВСУ, который пожелал остаться анонимным, обратил внимание на важную деталь того, как лежал карабин Сайга, из которого, возможно, был произведен выстрел.

Реклама

Он пояснил, что длинный приклад способствует точности стрельбы в положении от плеча что, очевидно, не нужно при близком выстреле для совершения самоубийства, и может быть истолковано как косвенное свидетельство убийства чиновника.

По его словам, согласно украинскому законодательству стрелковое огнестрельное оружие гражданского назначения со складным прикладом, как изображена на фото Сайга, оборудуется специальной блокировкой при сложенном прикладе.

Читайте такжеПоследние часы жизни мэра Кривого Рога Павлова: появились новые детали

"Это делается для того, чтобы преступник, завладевший подобным гражданским оружием не имел бы возможности провести скрытый выстрел, использовав карабин со сложенным прикладом. В действенности подобного ограничения я имел возможность убедиться на одном из полигонов, на который поехал с товарищем для стрельбы из купленной "Сайги". Привыкнув к армейским образцам, я попытался выстрелить из карабина со сложенным прикладом, однако мне это не удалось. Сначала решил, что оружие сломалась, но на деле сработала блокировка ", — рассказал украинский спецназовец.

Гибель Константина Павлова

Напомним, в воскресенье, 15 августа, в селе Вольное близ Кривого Рога было найдено тело мэра города Константина Павлова. Тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье.

Отметим, в полиции возбудили уголовное дело из-за трагической гибели мэра Кривого Рона Константина Павлова - сейчас устанавливаются все обстоятельства его смерти, сообщил пресс-секретарь полиции Днепропетровской области.

"Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", - сказала она.