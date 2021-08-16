УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Все дело в носках: на кадрах гибели мэра Кривого Рога увидели странность

16 августа 2021, 13:39
Прослушать новость
Остановить

Эксперт указал на важную деталь того, как лежал карабин Сайга, из которого, возможно, был произведен выстрел

Константин Павлов
Константин Павлов / zagittya.com.ua

На кадрах последних минут жизни мера Кривого Рога Константина Павлова пользователи в Сети заметили странную деталь.

На кадрах с места события, которые публикует Telegram-канал Ermolinskiy_news, на ногах Павлова — высокие черные носки.

В то же время на видео с моментом гибели видно, что Павлов ходит с карабином в руках и курит на веранде собственного дома, где потом найдут его тело.

При этом мэр ходит в тапочках на босу ногу.

/ t.me/ermolinskiy_news
/ Скриншот с видео камер наблюдения

В свою очередь в комментарии изданию Телеграф один из спецназовцев ВСУ, который пожелал остаться анонимным, обратил внимание на важную деталь того, как лежал карабин Сайга, из которого, возможно, был произведен выстрел.

Реклама

Он пояснил, что длинный приклад способствует точности стрельбы в положении от плеча что, очевидно, не нужно при близком выстреле для совершения самоубийства, и может быть истолковано как косвенное свидетельство убийства чиновника.

По его словам, согласно украинскому законодательству стрелковое огнестрельное оружие гражданского назначения со складным прикладом, как изображена на фото Сайга, оборудуется специальной блокировкой при сложенном прикладе.

Читайте такжеПоследние часы жизни мэра Кривого Рога Павлова: появились новые детали

"Это делается для того, чтобы преступник, завладевший подобным гражданским оружием не имел бы возможности провести скрытый выстрел, использовав карабин со сложенным прикладом. В действенности подобного ограничения я имел возможность убедиться на одном из полигонов, на который поехал с товарищем для стрельбы из купленной "Сайги". Привыкнув к армейским образцам, я попытался выстрелить из карабина со сложенным прикладом, однако мне это не удалось. Сначала решил, что оружие сломалась, но на деле сработала блокировка ", — рассказал украинский спецназовец.

Гибель Константина Павлова

Напомним, в воскресенье, 15 августа, в селе Вольное близ Кривого Рога было найдено тело мэра города Константина Павлова. Тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье.

Отметим, в полиции возбудили уголовное дело из-за трагической гибели мэра Кривого Рона Константина Павлова - сейчас устанавливаются все обстоятельства его смерти, сообщил пресс-секретарь полиции Днепропетровской области.

"Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", - сказала она.

новости Кривого Рога Константин Павлов
Сейчас вы просматриваете новость «Все дело в носках: на кадрах гибели мэра Кривого Рога увидели странность». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Ангела Меркель портит всю лепотуАнгела Меркель портит всю лепоту Климатолог рассказала, какими будут зимы в УкраинеКлиматолог рассказала, какими будут зимы в Украине В Киеве женщина умерла после прививки Moderna: стали известны официальные выводы экспертизыВ Киеве женщина умерла после прививки Moderna: стали известны официальные выводы экспертизы Машину станет заправлять дешевле: Минэкономики обнародовало новые предельные ценыМашину станет заправлять дешевле: Минэкономики обнародовало новые предельные цены Оккупированную Керчь затопило, жителей готовят к эвакуацииОккупированную Керчь затопило, жителей готовят к эвакуации

Последние новости

13:52

Мощный удар и "геополитический Чернобыль": в США бьют тревогу из-за ухода войска из Афганистана

13:47

МакSим ложится на реабилитацию после комы и коронавируса

13:43

Синди Кроуфорд удивила совершенными формами в купальнике

13:39

Все дело в носках: на кадрах гибели мэра Кривого Рога увидели странность Видео

13:25

Тело спрятали в сарае: в Херсонской области жестоко убили молодую женщину Видео

Реклама
13:22

Полчища комаров осаждают Кирилловку: лезут через все щели

13:19

Люди гибнут в давках, приматывают себя к самолетам и падают с высоты: что творится в Афганистане Видео

13:02

Афганские спецназовцы сдаются талибам без боя, их расстреливают на месте Видео

12:45

Оружие, инструкции и взрывчатка: сотрудники СБУ в Херсоне задержали агента разведки России Видео

12:32

Пенсия в Украине упадет до 20% от зарплаты: в Минспоцполитики объяснили, почему Видео

12:30

Лунный гороскоп на неделю 16-22 августа: проблемы с близкими или заманчивые предложения Видео

12:29

Что приготовить на Яблочный Спас 2021: невероятное меню и вкусные рецепты Видео

12:25

Пекло задержится: синоптик рассказала, когда жару вытеснит мощный грозовой циклон Видео

12:20

Танцор Дорофеевой вышел из комы после трепанации черепа

11:53

Преображение Господне 2021: дата, традиции и запреты праздника

11:50

Минздрав разрешает работу заведений и ТРЦ во время карантина: главное условие Видео

11:44

Лобода потребовала любви и уважения от украинцев и собралась на концерт в Киеве

11:32

Гибель мэра Кривого Рога: в полиции назвали еще одну версию трагедии Видео

11:30

Любовный гороскоп на неделю 16-22 августа: разочарование, сюрпризы или предложение руки и сердца Видео

11:24

"Обезумевшие люди хотят улететь и гибнут в давках": тысячи афганцев пытаются покинуть страну Видео

Реклама
11:24

Работа школ без ограничений или удаленка: как будут работать учебные заведения с 1 сентября Видео

11:21

Маша Ефросинина обольстительно разделась и произвела фурор в Сети

10:58

Магнитная буря 16 августа 2021 – что делать Видео

10:58

Жуткая ночь на Говерле: как ребенок 30 часов один блуждал в Карпатах Видео

10:56

Джонни Депп рассказал о травле в Голливуде после суда с Эмбер Херд

10:54

Было оружие и не было охраны: помощник мэра Кривого Рога раскрыл новые детали его гибели Видео

10:18

Жестокое избиение журналиста в центре Киева: всплыли новые данные о нападавших Видео

10:15

Лунный календарь стрижек на неделю 16-22 августа: самый лучший день для новой прически Видео

10:09

Похолодает и придут дожди: синоптик уточнил прогноз погоды на неделю в Киеве Видео

09:56

"Кричал и бился в судорогах": на Черниговщине от ударов током утонули двое мужчин

09:43

Последние часы жизни мэра Кривого Рога Павлова: появились новые детали Видео

09:18

Поссорилась с парнем и выпила много алкоголя: в Луцке девушка выпала из окна в свой день рождения

09:15

Финансовый гороскоп на неделю 16-22 августа: кредиты, удачные покупки или неожиданный подарок Видео

09:01

Адская жара и кое-где дожди: погода в Украине на 16 августа

08:57

Появилась запись с камер наблюдения из дома погибшего мэра Кривого Рога Павлова Видео

08:48

Гороскоп на 16 августа для всех знаков Зодиака: удачные совпадения, серьезные потери или замужество Видео

08:26

Как уберечь детей от теплового и солнечного удара в жару - ответ медиков

08:26

Коронавирус в Украине 16 августа: выявлены 417 новых больных

08:07

Гибель мэра Кривого Рога: соседка Павлова заявила, что выстрел не слышала

07:26

Трагедии в Николаеве и Одессе: за день два 3-летних ребенка выпали из окна Видео

Реклама
07:00

Топ-4 знака Зодиака с самым ужасным характером: от каких знаков лучше держаться подальше Видео

06:53

Украина эвакуировала 80 человек из Афганистана – там власть захватили талибы

06:04

Почему Украина рискует повторить судьбу Афганистана мнение

04:51

Украину не спасти? Эколог предупредил о катастрофическом изменении климата Видео

04:10

Приметы на 16 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду в день Антона Видео

03:30

В ПриватБанке хотят закрыть сотни отделений по всей стране: что случилось

02:50

Ирина Федишин показала отличную фигуру и бюст в красивом купальнике Видео

02:28

Люди доживут до тысячи лет: ученые удивили неожиданным прогнозом рекорда долголетия Видео

02:04

Полезен ли сок граната для мозга - ответ ученых

01:49

Ученые рассказали, как можно предотвратить распространенную болезнь печени Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять