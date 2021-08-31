ВСУ готовятся отражать полномасштабное наступление на Украину – Залужный

ВСУ готовы к атаке на Украину / УНИАН

Вооруженные силы Украины готовятся отражать полномасштабное наступление на Украину. Как заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, эта задача не только армии, но и всей страны, в том числе общества с экономикой.

Как он отметил в интервью для телеканала Дом, на сегодня армия отрабатывает планы и задачи для подготовки к возможному вторжению.

"Плюс, у нас есть планы и программы, которые позволяют в кратчайшие сроки нарастить боеспособность армии. Я имею в виду и в численном и в качественном соотношении, которые обеспечат выполнение задач отражение широкомасштабной агрессии", - отметил Залужный.

Он также добавил, что Вооруженные силы будут готовы к агрессии.

"Они к этому готовятся постоянно, каждый день. Этому посвящена вся наша деятельность - подготовке к отражению широкомасштабного наступления", - подчеркнул Залужный.

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Напомним, ранее бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что США могут увеличить свою помощь Украине в сфере безопасности.

Комментируя вопрос вероятности размещения в Украине базы США с противоракетными комплексами, Волкер добавил: "Нет причин, по которым мы не могли бы этого сделать, если бы украинское правительство пригласило Соединенные Штаты, а США были бы готовы. Мы могли бы легко разместить какую-нибудь тренировочную базу в Украине, если бы мы тоже этого захотели".