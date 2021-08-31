Лакомый кусок в море: генерал ВСУ назвал неожиданное направление нового удара РФ

Остров Змеиный / president.gov.ua

Угроза агрессии России в Черном море в направлении острова Змеиный очень высокая, заявил бывший замначальника Генштаба, генерал Игорь Романенко.

В комментарии РБК-Украина он пояснил, что оккупация этого "лакомого кусочка" украинской территории позволит РФ заблокировать порты Одесской и Николаевской областей, уточнил генерал.

"Российскими силами его (остров, – ред.) можно захватить за сутки. Если это произойдет, то они нам перекроют судоходство. По Азову его почти закрыли, а если и это направление перекроют, то это будет иметь очень серьезные экономические и военно-политические последствия. В этом плане остров играет стратегическую роль", – отметил генерал.

Военный также обратил внимание, что всего в 25 милях от Змеиного находится украинская буровая установка, захваченная россиянами в 2014 году. Именно с нее в феврале 2017 года был обстрелян самолет ВМС, проводивший облет вокруг газовой вышки. Контроль над промежутком между островом Змеиным и захваченными вышками позволит РФ замкнуть "ворота" к украинским портам на Черном море.

По мнению Романенко, сейчас Россию от открытого нападения на остров останавливает только потенциально жесткая реакция международного сообщества.

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При этом он подтвердил и то, что Украина уже отрабатывает варианты реагирования на возможную атаку и планы обороны острова.

Напомним, ранее бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что США могут увеличить свою помощь Украине в сфере безопасности.

Комментируя вопрос вероятности размещения в Украине базы США с противоракетными комплексами, Волкер добавил: "Нет причин, по которым мы не могли бы этого сделать, если бы украинское правительство пригласило Соединенные Штаты, а США были бы готовы. Мы могли бы легко разместить какую-нибудь тренировочную базу в Украине, если бы мы тоже этого захотели".